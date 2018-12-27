Либо пой песни, либо в политику иди: В Крыму ответили на высказывания Лолиты

Высказывания певицы Лолиты относительно политической принадлежности полуострова в Крыму назвали намерением усидеть на двух стульях.

Ранее Лолиза в интервью журналистам заявила, что Крым для нее - "по-прежнему Украина в душе".

- И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке, - отметила артистка.

Когда заявление вызвало бурю возмущения и осуждения, певица уточнила, что Крым все-таки российский.

- Крым не то, что украинский, он даже не «Крым - мой». Крым - наш! В России и навсегда. Там родители мои жили, у нас даже была очередь на трехкомнатную квартиру. Я говорю о своем детстве, что в душе я его воспринимаю, как украинский. Это важное слово - в душе! - написала Лолила на своей странице в соцсети.

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов посоветовал артистке не соваться в политику.

- Кто такая Лолита? Она же не политик, не общественный деятель, а просто певица. Может говорить, что угодно. Пусть приезжает в Крым, кто-то ведь ее любит. Наверное, ей хочется не попасть ни в один санкционный список – ни в российский, ни в украинский. Но на двух стульях не усидеть. Я не вижу большого вреда от того, что она произносит, но думаю, что нужно выбирать - либо пой песни, либо в политику иди. Артисты делают себе рейтинг либо на славе, либо на скандале. А если славы в последние годы нет, то надо о себе напомнить таким образом, - заявил Аксенов "Комсомольской правде - Крым".

В свою очередь политолог Владимир Джаралла также отметил, что шоу-бизнес - прежде всего, развлечение, а Лолита - всего лишь певица.

- Очевидно, что Лолита шокирована поведением украинских властей, и, что по-человечески понятно, возможно, хотела снять агрессию в свой адрес. Ведь на Украине живут ее родные и близкие люди. Но законы пропагандисткой войны жестоки и очевидно, что ее слова были вывернуты наизнанку. Но все же певица уточнила: «Крым не то, что украинский, он даже не «Крым - мой». Крым - наш! В России и навсегда», - подчеркнул Джаралла.

Напомним, Лолита Милявская выступала в Крыму в октябре. Она вышла в экстравагантном наряде, а потом успокоила зрительницу, которая посчитала, что "ужасно" поет.

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