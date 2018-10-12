"Пою я ужасно": Лолита на концерте в Симферополе успокоила свою зрительницу
После выступления певицы Лолиты Милявской в Симферополе в ее аккаунте в Инстаграм появился видеоролик, который за несколько часов набрал 188 тысяч просмотров. Стоит отметить, что звезда выглядела, как всегда, экстравагантно - черные кружева скомбинированы с плотной тканью. Практически оголены аппетитные формы певицы.
Лолита поет знаменитую песню "На Титанике", а на ролике появляются комментарии зрителей о ее концерте.
- Пою я ужасно. Эмоции зашкаливают!
- Титаник на бис. Сама не хотела уходить, да и зал не отпускал
- Какая же дурка началась на этой песне. Но она красавица!
- Атмосфера была нереальная. Спасибо!
Звезда утешила свою зрительницу, которая явно раскритиковала свое пение на фоне хита.
- Это не я подписывала. Это добрый зритель о себе, - добродушно комментирует Лолита любительский клип. - Хотя уверена, что «Титаник» не требует больших вокальных данных, главное - настроение!
Свой пост артистка щедро украсила веселыми смайликами.
Певицу пригласили даже выступать во Львов.
- Как жаль, что я не могу попасть на ваш концерт! Надеюсь, что вы еще приедете во Львов. Обожаю вас, - пишет поклонница.
Некоторые интересовались, какова судьба Милявского, чья фамилия "кормит" звезду.
- С ним все замечательно, а его жена - моя близкая подруга, - ответила Лолита на комментарий любопытного фаната.
Певица улетит с полуострова, но ее голосовое обращение к путешественикам "Всем привет! С вами Лолита Милявская" будет транслироваться по громкой связи аэропорта "Симферополь".
Самым первым такое приветствие записал Олег Газманов.
Звезды любят полуостров. Правда, группе "Любэ", которая побывала на полуострове в сентябре, не повезло с погодой.
- Собачий холод! – такую нелестную характеристику выдал Николай Расторгуев.
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В Симферополе на концерте Лолиты полный аншлаг.Страницу Лолиты Милявской в instagram украсил короткий ролик 49-секундный ролик с симферопольского выступления. Видео: Лолита Милявская/Instagram! другой источник