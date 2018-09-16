"Холод собачий!" Расторгуев пожаловался на погоду в Крыму

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-16T10:16:22+03:00

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Бесшумно открылись прозрачные двери и участники группы «Любэ» из уютного микромира аэропорта «Симферополь» попали в объятья суровой крымской реальности. Всего +18°!

- Вот и Симферополь. Я бы не сказал, что тепло в Крыму, - музыкантов слегка смутила сентябрьская прохлада.

- Холод собачий! Симферополь! – подытожил Николай Расторгуев и поспешил к черной иномарке, которую подали к выходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/668964" frameborder="0"></iframe> Николай Расторгуев: Холод собачий - Симферополь!.Солист группы "Любэ" вместе с коллегами прилетел Симферополь, вышел из аэропорта, а там бр-р-р...холодина. В Крыму бархатный сезон отменятся...Видео: Николай Расторгуев/Instagram! другой источник

Музыканты отправились в Ялту.

И, кроме этого видео на страничке артиста в Instagram, появилось еще одно со сцены «Юбилейного».

- Через час концерт.! Да, ребята?! – голос Расторгуева полон энергии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/668968" frameborder="0"></iframe> Николай Расторгуев: Через час концерт!.Артисты "Любэ" в Ялте на сцене киноконцертного комплекса "Юбилейный" готовятся к выступлению - тестируют звук. Видео: Николай Расторгуев/Instagram! другой источник

Коллеги тут же отозвались.

- Да!

- А то!

- Вот так вот!

Восторженные поклонники тут же среагировали.

- Вы самый лучший!

- Одевайся теплее, береги себя, брат.

- Вас согреют миллионы сердец крымчан, не переживайте!

- Николай! С уважением отношусь к вашему оптимизму и силе воли! Вы молодец!

- Я ваша фанатка навсегда.

- У Вас не бывает плохих концертов! Отличная группа! Спасибо Вам огромное за любовь к зрителю и поклонникам, за искренность и труд на сцене, честный труд! Браво!

- Привет, Николай. Вы - профессионалы и работаете с душой! Говорят, что пик популярности прошел?! Не согласна. Вы востребованы!

Музыканты, нужно сказать, не обделяют своим вниманием полуостров: в июле группа «Любэ» сняла новый клип на Крымском мосту. Причем один из эпизодов снимали прямо на действующей автодорожной части моста.

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