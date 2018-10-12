2018-10-12T13:53:54+03:00
Политика

"Ориентация Крым": голос Лолиты будет встречать гостей в аэропорту "Симферополь"

Первым такое приветствие записал Олег Газманов
Александра КОРШУНОВА
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Гостей крымской столицы будет встречать голос ЛолитыГостей крымской столицы будет встречать голос ЛолитыФото: Иван ВИСЛОВ
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Гостей крымской столицы в аэропорту "Симферополь" с 12 октября, будет встречать певица Лолита Милявская. Специально для пассажиров она записала несколько аудиоприветствий, их будут транслировать по громкой связи.

"Всем привет! Добро пожаловать в аэропорт Симферополь. С вами Лолита! Желаю вам приятного путешествия по гостеприимному Крыму. Получите удовольствие от самого живописного места нашей страны". Такое звуковое объявление услышат пассажиры в зале выдачи багажа и в зоне прилета, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В зоне регистрации и вылета гостей ждет другое приветствие. "Всем привет! С вами Лолита Милявская. Улетать из Крыма всегда немного грустно. Захватите с собой теплые воспоминания, шум морских волн, незабываемые пейзажи и обязательно снова прилетайте!".

Певица прилетела на полуостров в рамках гастрольного тура. Один концерт прошел в четверг, 11 октября, в Симферополе. А 12 октября она приедет в Севастополь.

Первым участником проекта аэропорта Симферополь "Голоса известных людей" стал Олег Газманов. Артист записал в студии несколько обращений к прилетающим на полуостров и убывающим обратно.

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