Из супермаркета - на медкомиссию: Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и хотели отправить его в армию

Работники Херсонского городского военкомата посреди бела дня похитили крымчанина и хотели насильно отправить его служить в армию.

- Недавно был случай, когда парень 20 лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили сколько ему лет, откуда он и служил в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней. А сами пошли скупаться в супермаркет. Это оказались работники Херсонского городского военкомата. Они привезли его в военкомат. Под ручки провели его на медицинскую комиссию. Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати, - рассказал в эфире одной из украинских радиостанций Исмаил Халиков, представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму и Севастополе*.

По словам Халикова, парень смог дозвониться до своей матери, которая проживает на севере Крыма. Она связалась с волонтерами на Украине, и те уже обратились к представителю украинского омбудсмена.

Исмаил Халиков обнаружил крымчанина в областном распределительном пункте примерно в 13.00, то есть житель полуострова провел в "плену" несколько часов.

Исмаил Халиков заявил, что представители военкомата даже не пытались идентифицировать крымчанина, не попросили у него ни паспорт, ни любое другое удостоверение личности. Фамилию записали с его слов.

- Я говорю: "А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?". А они говорят: "А у нас план". Мы передали обращение этого паренька в прокуратуру. Пусть теперь они разбираются какой у них там "план". Как так можно похитить человека? А я вам объясню. Потому этот человек из Крыма. Его никто не защитит, он никому не дозвонится, - возмутился представитель украинского омбудсмена.

Исмаил Халиков добавил, что "похищенный" парень - профессиональный футболист. Украинские правоохранительные органы пока разбираются в происшествии.

СПРАВКА КП

*Исмаил Халиков - представитель украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Де-юре он "заведует" на Украине соблюдением прав жителей Крыма и Севастополя, но де-факто его офис находится в Херсоне, на территории незалежной. До референдума проживал в Крыму.

Напомним, после вхождения полуострова в состав России в 2014 году Украина оставила среди своих госструктур все крымские подразделения различных ведомств - полиции, СБУ, прокуратуры, представительство президента и так далее. Все они располагаются в Херсоне.