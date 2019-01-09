2019-01-09T13:07:18+03:00
Общество

"Чистой воды шизофрения": В Крыму ответили на предложение Киева пожизненно запретить въезд для мужчин из РФ

По мнению депутатов, запрет не коснется жителей полуострова с двойным гражданством
Надежда ДАЦЮК
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Крымские пограничники работают в обычном режиме, а на Украине решили ввести новшестваКрымские пограничники работают в обычном режиме, а на Украине решили ввести новшестваФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму предложение главы МИД Украины Павла Климкина ввести постоянное ограничение на въезд в страну россиян в возрасте от 18 до 60 лет назвали попыткой «вбить исторический клин между когда-то братскими народами России и Украины».

- Такие шаги, которые предпринимает сегодня киевский режим, действительно направлены на образование еще большей пропасти в отношениях между нашими странами. Мы понимаем, что раскол церкви, языковые притеснения, разрыв таких серьезных родственных связей действительно делается для того, чтобы окончательно вбить исторический клин между когда-то братскими народами России и Украины, - заявил в комментарии Комсомольской правде - Крым депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

При этом, по словам депутата, грядущий запрет на въезд на территорию незалежной не коснется крымчан, у которых до сих пор сохранился украинский паспорт.

- Жители полуострова, которые ездят на Украину, пересекают границу в основном по действующим украинским паспортам. Думаю, вряд ли запрет будет касаться тех, кто имеет двойное гражданство. По паспорту РФ крымчане ездить не рискуют, потому что их ждет не очень легкая судьба, мягко говоря. В том числе, развивалось в уголовное преследование на территории Украины в отношении наших граждан, - уточнил депутат.

Также он отметил, что все меньше жителей полуострова ездят на Украину. Избегают поездок даже те, у кого есть родственные связи.

- Все мы помним случай с общественницей Еленой Одновол. Люди, которые занимаются общественной деятельностью в Крыму, особенно рискуют быть задержанными. Им может быть предъявлено обвинение в каких-то невероятных «преступлениях», поэтому лично я всегда советую нашим гражданам серьезно взвешивать такой шаг, как поездка на территорию Украины, - завершил Ганжара.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик отметил, что заявление Климкина - вероятно, последствие новогодних праздников.

- Климкин вспомнил, что он украинский чиновник и давно не говорил ничего про Россию. Идей как-то особо нет, поэтому и взял заезженную пластинку про запрет въезда, освежил новыми тезисами и по новой запустил эту политическую шизофрению в СМИ. Украинская погранслужба то запрещает въезд, то разрешает его, потом опять запрещает. Теперь Климкин решил, что запрет должен быть пожизненным. Налицо полная рассогласованность в решениях руководства Украины, это чистой воды шизофрения. Что касается севастопольцев и крымчан, то на нас этот запрет, с точки зрения официального Киева не распространяется. Ведь они до сих пор считают Крым украинским, а его жителей - подданными Порошенко, - заявил депутат.

Напомним, запрет на въезд мужчин-граждан РФ на Украине ввели перед новогодними праздниками. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала нововведение помрачнением сознания у действующих украинских властей.

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