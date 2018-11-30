Наталья Поклонская: После запрета въезда на Украину для российских мужчин нет сомнений в помрачении сознания Порошенко

Власти Украины объявили о том, что границу с Крымским полуостровом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Свое мнение по этому «новшеству» высказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

- Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает. Они живут по принципу: "Ни дня без публичного решения во вред России". Причем неважно - где, как, каким способом, без оглядки и элементарного расчета, к каким последствиям это может привести для самой Украины, - считает депутат.

Наталья Поклонская подчеркивает, что в незалежной отравляют сознание подрастающего поколения, внедряя образ врага: "А уже завтра после такой промывки мозгов запросто можно будет продвигать призыв: "Убей русского!"

- Российских граждан массово разворачивают на границе и отказывают во въезде на Украину, - констатирует она факты. - Теперь и российским мужчинам, находящимся в сознательном возрасте, официально запрещен въезд в эту страну.

По ее мнению, если же наша страна введет такой же запрет, то враз обнищают украинские семьи, «так как перекроем фактически единственный источник средств от заработков украинских мужчин аналогичного возраста на территории России»

- Неужели руководителям незалежной настолько плевать на своих же людей, что они готовы пойти на все, лишь бы отчитаться перед Вашингтоном, что день прожит не зря? – заключает депутат Госдумы РФ.

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