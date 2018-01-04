Сотня машин в Крыму оказались в снежной ловушке

Сотня машин оказались в снежной ловушке в связи с непогодой. Спасатели МЧС эвакуируют застрявших людей в автомобилях на плато Ай-Петри.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, часть дороги на плато со стороны Ялты из-за упавшего дерева оказалось заблокированной для проезда машин. Серьезная пробка образовалась в результате снежного слоя и упавшего дерева на дороге Ялта – Бахчисарай.

В МЧС говорят, что на вершине горы скопилось порядка ста машин, еще несколько десятков стоят вдоль дороги.

- Спасатели "Крым-СПАСа" эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четыре спасателя пытаются очистить дорогу от упавшего дерева. На дороге также работают два снегоочистителя, - говорят в МЧС.

Сотрудники ГИБДД говорят, что движение медленно, но возобновляется.