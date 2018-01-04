2019-01-05T09:25:19+03:00
Происшествия

Сотня машин в Крыму оказались в снежной ловушке

Спасатели эвакуируют водителей, которые оказались в трудной ситуации
Лера ВОЛЬНАЯ
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Благодаря спасателям движение медленно возобновляется. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуБлагодаря спасателям движение медленно возобновляется. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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Сотня машин оказались в снежной ловушке в связи с непогодой. Спасатели МЧС эвакуируют застрявших людей в автомобилях на плато Ай-Петри.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, часть дороги на плато со стороны Ялты из-за упавшего дерева оказалось заблокированной для проезда машин. Серьезная пробка образовалась в результате снежного слоя и упавшего дерева на дороге Ялта – Бахчисарай.

В МЧС говорят, что на вершине горы скопилось порядка ста машин, еще несколько десятков стоят вдоль дороги.

- Спасатели "Крым-СПАСа" эвакуируют людей и размещают их во все возможные помещения. Также четыре спасателя пытаются очистить дорогу от упавшего дерева. На дороге также работают два снегоочистителя, - говорят в МЧС.

Сотрудники ГИБДД говорят, что движение медленно, но возобновляется.

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