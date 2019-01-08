Первой новорожденной 2019 года стала Ева из Севастополя

Первым младенцем, появившимся на свет в новом 2019 году, стала крошечная жительница Севастополя. Еще не отгрохотали праздничные салюты, как новый человечек огласил своим криком палату в роддоме №1, расположенном в Стрелецкой бухте.

Родители назвали ее Евой - в честь первой женщины на Земле.

- Доченька появилась на свет в 00.50. Маленькая, аккуратненькая, всего - 3150 граммов, - рассказала «Комсомолке» мама малышки Виктория Миронец. - Сейчас Ева уже потихоньку прибавляет в весе, прихожу в себя и я после родов. Совсем скоро начнем гулять на свежем воздухе: будем закаляться, чтобы расти здоровыми.

Ева - второй ребенок, молодая семья уже воспитывает трехлетнего сынишку Давида.

Теперь у супругов Миронец 1 января двойной праздник: Новый год и день рождения любимой дочурки.

Крым подхватил демографическую эстафету спустя несколько часов. Первым младенцем стал представитель сильного пола.

- Я дежурила в ночь с 31 декабря на первое января. И у нас были роды в три часа ночи - мальчик, 3 килограмма 700 граммов, - поделилась акушер-гинеколог Ялтинского роддома Валентина Калинина. - Все прошло хорошо.

Не вытерпела 15 минут до полудня новая жительница города Керчи.

София родилась в Керчи. Фото:Сергей Бороздин/FB

- Девочка Софья у нас родилась 1 января в 11.45, - рассказала депутат Керченского горсовета Лариса Щербула. - Мы хотели поздравить мамочку с рождением первенца прямо в роддоме, но нас в палату не пустили.

Семью Большаковых-Козачек с рождение первенца поздравили городские власти. Фото: Сергей Бороздин/FB

Власти привезли подарки новоиспеченным родителям Анастасии и Андрею Большаковым-Козачек на дом, к Рождеству.

В перинатальном центре в Симферополе 1 января прошло пять родов.

- Первая - девочка. Всего родились две девочки и три мальчика, - сообщила заведующая СП «Перинатальный Центр» Татьяна Бабич.

А в Симферопольском роддоме №2 в первый день Нового года родились девочки-двойняшки. Всего же на Крымском полуострове за первые сутки Нового года появилось на свет два десятка младенцев.