Зимние праздники в Симферополе: горы мусора и заваленные снегом улицы
Новогодние праздники в столице РК получились самыми настоящими с морозом и снегом.
И когда, жители столицы, отяжелевшие от оливье и селедки под шубой, осмелились выйти за порог, то их ждали неприятные сюрпризы: городские улицы под завязку забиты снежной кашей, контейнерные площадки утопают в пакетах с мусором.
Пешим горожанам впору вставать на лыжи.Фото: Александра КОРШУНОВА
Посетители соцсетей поделились своими впечатлениями от променада по Симферополю.
Центр города в праздники был весьма неухоженным.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Прогулялась по площади Ленина, а там лучше на снегоходе кататься, чем пешком идти – все в снегу. Возле елки народ порядком утоптал «кашу», а лестничный марш возле музыкального театр превратился в горку - садись в санки и катайся, ступенек не видно под толстым слоем снега.
- У всех каникулы, работать некому!
Коммунальщики напрочь забыли о пешеходной улице.Фото: Александра КОРШУНОВА
- В администрации тоже люди. Не мешайте людям отдыхать. Все равно ничего организовать не могут. После выходных само все «рассосется».
- Сегодня проезжала мимо мусорки возле дома, это п...ц! Я такого ужаса, у нас не наблюдала еще никогда!
- Всюду такая картина в городе, и в пригороде. Некогда работать - все гуляю!
- На Севастопольской целые сугробы, не проехать на легковушке, впору танком обзаводиться. Про другие, не главные улицы вообще молчу - кошмар!
На деле Симферополь начали приводить в порядок, но лишь утром 9 января, в первый рабочий день после новогодних каникул.
Лестницу возле площади Ленина рассчистили лишь утром 9 января.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Процесс пошел, как и полагается от центра. Ближе к девяти часам в окрестностях Совмина засуетились рабочие с лопатами, заурчал трактор-«подметальщик».
Мини-техника очищает тротуары от наледи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Мини-техника очищает тротуары от наледи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
И наконец-то, появились свободные от снега и льда дорожки.
В подземном переходе случился потоп, потому что не снег убрали сразу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
В подземном переходе же стали сгонять лужи от неубранного вовремя снега в ливневки.
В городской администрации считают, что город вполне благополучно пережил новогодье: все хорошо!
- Вывоз ТКО (Твердые коммунальные отходы. - От ред. ) осуществлялся согласно графику. Срыва графика и маршрутов не допускалось. Вся техника в рабочем состоянии. Все замечания устранялись в оперативном порядке в течение нескольких часов, - отчитались, утром 9 января на оперативном хозяйственном совещании в мэрии Симферополя ответственные за вывоз мусора.
- В период с 31 декабря по 8 января ежедневно работало 160 дворников. По зимнему содержанию посыпали реагентом. Всего за 8 дней января израсходовано 340 тонн реагента. На сегодняшний день на уборку вышло 155 дворников, работает 5 машин, - отчитались дорожники.