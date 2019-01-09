Зимние праздники в Симферополе: горы мусора и заваленные снегом улицы

Новогодние праздники в столице РК получились самыми настоящими с морозом и снегом.

И когда, жители столицы, отяжелевшие от оливье и селедки под шубой, осмелились выйти за порог, то их ждали неприятные сюрпризы: городские улицы под завязку забиты снежной кашей, контейнерные площадки утопают в пакетах с мусором.

Пешим горожанам впору вставать на лыжи.Фото: Александра КОРШУНОВА

Посетители соцсетей поделились своими впечатлениями от променада по Симферополю.

Центр города в праздники был весьма неухоженным.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Прогулялась по площади Ленина, а там лучше на снегоходе кататься, чем пешком идти – все в снегу. Возле елки народ порядком утоптал «кашу», а лестничный марш возле музыкального театр превратился в горку - садись в санки и катайся, ступенек не видно под толстым слоем снега.

- У всех каникулы, работать некому!

Коммунальщики напрочь забыли о пешеходной улице.Фото: Александра КОРШУНОВА

- В администрации тоже люди. Не мешайте людям отдыхать. Все равно ничего организовать не могут. После выходных само все «рассосется».

- Сегодня проезжала мимо мусорки возле дома, это п...ц! Я такого ужаса, у нас не наблюдала еще никогда!

- Всюду такая картина в городе, и в пригороде. Некогда работать - все гуляю!

- На Севастопольской целые сугробы, не проехать на легковушке, впору танком обзаводиться. Про другие, не главные улицы вообще молчу - кошмар!

На деле Симферополь начали приводить в порядок, но лишь утром 9 января, в первый рабочий день после новогодних каникул.

Лестницу возле площади Ленина рассчистили лишь утром 9 января.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Процесс пошел, как и полагается от центра. Ближе к девяти часам в окрестностях Совмина засуетились рабочие с лопатами, заурчал трактор-«подметальщик».

Мини-техника очищает тротуары от наледи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мини-техника очищает тротуары от наледи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

И наконец-то, появились свободные от снега и льда дорожки.

В подземном переходе случился потоп, потому что не снег убрали сразу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В подземном переходе же стали сгонять лужи от неубранного вовремя снега в ливневки.

В городской администрации считают, что город вполне благополучно пережил новогодье: все хорошо!

- Вывоз ТКО (Твердые коммунальные отходы. - От ред. ) осуществлялся согласно графику. Срыва графика и маршрутов не допускалось. Вся техника в рабочем состоянии. Все замечания устранялись в оперативном порядке в течение нескольких часов, - отчитались, утром 9 января на оперативном хозяйственном совещании в мэрии Симферополя ответственные за вывоз мусора.

- В период с 31 декабря по 8 января ежедневно работало 160 дворников. По зимнему содержанию посыпали реагентом. Всего за 8 дней января израсходовано 340 тонн реагента. На сегодняшний день на уборку вышло 155 дворников, работает 5 машин, - отчитались дорожники.