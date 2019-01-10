2019-01-10T16:54:52+03:00
Происшествия

В Бахчисарайском районе перевернулась «Газель» с пассажирами

Пострадавших отвезли в больницу
Александра КОРШУНОВА
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На место пришествия сразу выехали спасатели и врачи "скорой". Фото: пресс-служба МЧС РКНа место пришествия сразу выехали спасатели и врачи "скорой". Фото: пресс-служба МЧС РК
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В четверг, 10 января, произошла авария в Бахчисарайском районе, на дороге «Красный Мак - Холмовка», с участием автомобиля «Газель Соболь». Машина опрокинулась в кювет.

На место проишествия сразу выехали сотрудники МЧС Республики Крым и врачи «скорой помощи».

Автомобиль перевернулся в кювет. Фото: пресс-служба МЧС РК

Автомобиль перевернулся в кювет. Фото: пресс-служба МЧС РК

С помощью специализированных носилок спасатели перенесли пострадавших из кювета к проезжей части. И утеплили при помощи изофолической пленки, после чего передали сотрудникам «скорой», - отметил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

60-летнего и 27-летнего мужчин, а также 19-летнего подростка с различными травмами госпитализировали в центральную больницу Бахчисарая.

Пострадавших отнесли к машине "скорой" на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших отнесли к машине "скорой" на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РК

После этого спасатели на месте аварии «произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности».

ПОМНИТЕ

- Во время гололеда по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте

- На дороге соблюдайте дистанцию, не совершайте обгонов и резких маневров

- Осторожно проезжайте перекрестки, снижайте скорость перед поворотами

- Во время непогоды особое внимание уделите безопасности детей и пожилых людей.

Напомним, 5 января спасатели 12 часов освобождали сотню автомобилистов, которые застряли на Ай-Петри после схода снежных лавин. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели помогли эвакуировать людей, а также разместили туристов в помещениях на плато, там им предоставили горячее питание и питье. Последствия непогоды устраняли 34 сотрудника чрезвычайного ведомства, 14 единиц техники, а также сотрудники «Крымавтодора» и военнослужащие.

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