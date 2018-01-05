2019-01-05T09:58:48+03:00
Происшествия

Спасатели освободили сотню автомобилистов, застрявших на Ай-Петри после схода лавин

Движение по трассе восстановили в 6 утра
Надежда ДАЦЮК
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Дорогу автомобилистам перекрыло упавшее дерево. Фото: ГУ МЧС по КрымуДорогу автомобилистам перекрыло упавшее дерево. Фото: ГУ МЧС по Крыму
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Крымские спасатели более 12 часов освобождали более сотни крымских водителей, которые 4 января были заблокированы на плато Ай-Петри из-за схода снежных лавин на дорогу.

По данным главного управления МЧС по Крыму, движение на трассе восстановили в 6.00.

Для расчистки дороги использовали шнекоротный автомобиль и специализированную технику МЧС России. Спасатели очистили навалы снега на трассе Ялта – Ай-Петри, а также очистили колею для проезда по дороге Ай-Петри – Соколиное. Для этого использовали спецтехнику и лопаты.

- Работы проводились в период с 19.30 до 05.00. В 06.00 автодорога была расчищена в полном объеме, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе.

Последствия непогоды устраняли 14 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Крыму

Последствия непогоды устраняли 14 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Крыму

В ведомстве зафиксировали, что вечером 4 января произошел сход четырех снежных лавин общим объемом около 800 кубических метров. На плато Ай-Петри находилось около 100 машин и 300 человек, которых заблокировали лавины. Они не смогли сами спуститься по трассе.

Спасатели помогли эвакуировать людей, а также разместили туристов в помещениях на плато, там им предоставили горячее питание и питье.

Последствия непогоды устраняли 34 сотрудника чрезвычайного ведомства, 14 единиц техники, а также сотрудники «Крымавтодора» и военнослужащие. Спасатели до сих пор контролируют движение на трассе. Дорога через Ай-Петри сейчас перекрыта, установлены предупреждающие дорожные знаки.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 5 и 6 января сохранится угроза схода метелевых лавин. Туристов предупреждают, что пока не нужно совершать походы в горы. В Крыму будет морозно и снежно.

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