2019-01-10T17:18:37+03:00
Общество

Власти Симферополя пояснили, почему в новогодние праздники город утонул в мусоре и снеге

Горожане и гости города ощутили настоящий коммунальный коллапс
Надежда ДАЦЮК
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Снег расчищали в основном на центральных улицах городаСнег расчищали в основном на центральных улицах городаФото: Надежда ДАЦЮК
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Во время отдыха на новогодние праздники жители крымской столицы получили настоящий подарок – январский мороз и снег. Но помимо праздничного настроения, горожанам и гостям столицы пришлось столкнуться с обычными коммунальными проблемами – переполненными мусорными баками, скользкими тротуарами и снежной кашей.

В центре города до сих пор убраны не все улицы Фото: Надежда ДАЦЮК

В центре города до сих пор убраны не все улицыФото: Надежда ДАЦЮК

Как справлялись с мусорными завалами

- Суточная норма вывоза мусора в праздники доходила до 4 тысяч кубов, - рассказал Директор МУП «Экоград» Александр Сушко. - В обычный среднестатистический день вывозится порядка 2,5 тысяч кубов. Приходилось вывозить мусор из контейнеров два, а то и три раза в день. Работали дежурные группы, мониторили, также поступали заявки от жителей города.

По его словам, предприятие располагает недостаточным количеством техники – в распоряжении имеется всего 10 машин, а необходимо 18.

С 1 января, напомним, вывоз мусора в Крыму должен был лечь на плечи единого оператора – предприятия ГУП «Крымэкоресурсы». Однако в Симферополе вывозить коммунальные отходы продолжит все тот же «Экоград».

- Наше предприятие заключило с «Крымэкоресурс» договор на транспортировку твердых коммунальных отходов с территории Симферополя до полигона ТБО. На сегодняшний день мы вывозим мусор по тому же графику, что и до 1 января, - уточнил Сушко. - Единственное, что изменились, это условия работы и взаимоотношений. Теперь и физлица, и юридические лица, будут оплачивать вывоз мусора предприятию ГУП «Крымэкоресурсы».

По его словам, только юрлица должны заключить договор с этим предприятием.

Как убирают улицы

Директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Николай Коновалов отметил, что в Симферополе всего 160 дворников, которые убирают 193 улицы. Всего в городе больше 1000 улиц.

Техники в крымской столице не хватает Фото: Надежда ДАЦЮК

Техники в крымской столице не хватаетФото: Надежда ДАЦЮК

- Такого количества дворников, конечно, мало. Должно быть 736 штатных единиц, но на них не выделяется бюджет. У нас есть штатное расписание, оно лимитировано, так что все вакансии дворников заняты, - уточнил Коновалов.

От снега улицы убирали 7 специальных машин.

В городе всего 7 таких машин Фото: Надежда ДАЦЮК

В городе всего 7 таких машинФото: Надежда ДАЦЮК

- Предприятием МБУ «Город» было выпущено на маршруты 7 единиц техники, из них 4 оснащены плужками, которые разгребали снег. Но настолько обильный был снегопад, что техника не справлялась с этим количеством. За прошедшую неделю израсходовано 400 тонн реагента, - рассказала директор департамента городского хозяйства Симферополя Эльвира Евтухова.

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