2019-01-17T10:20:26+03:00
Общество

В Крыму пройдет акция «Елковорот»: где, когда и куда можно сдать новогоднюю красавицу

Елки можно сдавать с 20 января [список адресов]
Александра КОРШУНОВА
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Акция продлится до среды, 30 январяАкция продлится до среды, 30 январяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с субботы, 20 января, стартует акция «Елковорот». Все собранные деревья отправят на переработку, из них изготовят удобрения, корма, подстилки для животных и средства для растопки печей.

Контейнеры будут стоять в крымских городах до 30 января с 12.00 до 14.00.

Как рассказали организаторы акции, она проводится совершенно бесплатно и на волонтерской основе.

В администрации крымской столицы отметили, что поддержат проведение такого мероприятия, чтобы деревья не выкинули на свалку.

- Собранные во время ее проведения елки будут направлены на переработку. Из них будут изготовлены экоудобрения, корма и подстилки для животных, - добавила начальник департамента гороского хозяйства Эльвира Евтухова.

КОНКРЕТНО (список адресов обновляется)

Список адресов по городам Крыма и Севастополю, куда можно сдать елки:

Симферополь

Только 20 января с 12.00 до 14.00:

- ул. 60 лет Октября 18, возле магазина ПУД

- ул. Рылеева, 69 (Студгородок )

- Шевченко парк (напротив ул. Войкова, 6 )

- ул. Лермонтова,18

- пр-кт Победы, 52 (недалеко от к-р звезда пустырь на торце дома

- ул. Киевская, 137 (Остановка за Москольцо как ехать на Ашан)

- ул. Киевская, 133

- ул. Киевская, 98

- ул. Киевская, 5 (Автовокзал)

- ул. Бела Куна, 19

- ул. Дмитрия Ульянова,4 (перед Рынком)

- ул. Спера, 8

- ул. Фрунзе, 17

- ул. Тургеньева, 52

- ул. Киевская, 69

- ГРЭС,Кржижановского 24 бывший кинотеатр "Искра", Центральный вход.

С 20 января по 30 января включительно:

- ул. Героев Сталинграда, возле Яблока (контейнер)

-ул. Киевская, 177 Украинская Гимназия (контейнер)

- ул. Балаклавская, 69 (контейнер).

Ялта

- ул. Загородная, 12А.

Евпатория

- Проспект победы, 49.

Саки

- Евпаторийское ш., 23А, Саки автошкола ДОСААФ

Гвардейское

- Гарнизон, возле дома офицеров

- ул. Карла Маркса 63, около администрации.

Бахчисарай

- ул. Ленина, 4.

Напомним, в начале января анонсировали проведение акции "Елковорот". В каждом городе полуострова пообещали установить специальные контейнеры.

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