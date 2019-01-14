Проблем немає. Крымские украинцы спокойно носят вышиванки и поют щедривки

Эта сцена врезалась в мою память. Киев, 2009 год. Мы с одноклассниками добрались до финального этапа крупной федеральной олимпиады. Выступает восьмиклассница из Одессы. Дрожит, как осиновый лист, запинается, но мужественно завершает свою речь. Дальше вопросы из зала. Встает парнишка из Донецка.

- Вы в своей работе утверждаете, что…

- Задавайте питання українською! (вопросы по-украински - прим. ред.), - резко прерывает дама из состава жюри.

Парнишка смущенно кашляет и переводит свой вопрос. Восьмиклассница краснеет, бледнеет и изо всех сил пытается ответить на государственном, но из-за волнения все равно переходит на русский.

Прошло почти десять лет. Крым уже четыре года как субъект Российской Федерации, а Украина развернула полномасштабное наступление на русскоговорящих: в незалежной планируют назначить Уполномоченного по защите украинского языка и службу языковых инспекторов. В Крыму тем временем украинский остался третьим государственным - наравне с русским и крымскотатарским. Его даже в школах изучают.

Ребятишки грызут гранит наукиФото: Анастасия ЖУКОВА

«МНОГОЯЗЫЧНОСТЬ ПОЛЕЗНА ДЕТЯМ»

Во многих крымских школах есть украинские классы. А в Симферопольской академической гимназии целых четыре таких класса, 69 ребятишек. В самой гимназии учатся представители 26 национальностей (всего в Крыму более ста этносов).

Раньше гимназия была полностью украиноязычной, теперь - частичноФото: Анастасия ЖУКОВА

Заглядываю на урок украинского языка и литературы к 7Б. Ребятишки постигают тонкости украинской грамматики, изучают правила написания частицы «не» с деепричастиями.

Преподаватель Юлия Харитоненко диктует - девочки и мальчики старательно записывают. Одна из учениц зашла в класс уже после звонка и тихонько прошмыгнула на свое место. Но ее никто не журит за опоздание, ведь семиклассница Аня была на олимпиаде по математике.

- Я люблю вирішувати складні задачі, пишу наукові роботи по робототехніці. В мене вже є робот, який іздить по чорній лінії, а ще я зробила робота-картографа-марсохода. Він будує карту місцевості, де знаходиться, - увлеченно рассказывает Аня на перемене.

Обучение на украинском не мешает девочке получать призовые места на городских олимпиадах, которые проводятся на русском: школьница «щелкает» задачки, как орешки, на любом языке.

- Мой ребенок занимается в фольклорном ансамбле, изучает песни на украинском, русском, белорусском языках. Но между собой мы на русском общаемся, - объясняет мама одной из семиклассниц Ольга Осадченко. - Психологи говорят, что чем раньше ребенок погружен в многоязычную среду, тем легче ему потом перестраиваться, адаптироваться.

- Изучать украинский язык - это одно, - допытываюсь я. - Но зачем же вы отдали ребенка в полностью украинский класс?

- Семь лет назад, когда Света пошла в первый класс, решили отдать ее в украиноговорящую школу. А сейчас уже не хотим разлучать Свету с друзьями и переводить в другую.

- Скажи, сложно воспринимать алгебру на-украинском? - интересуюсь у самой девочки.

- Учителя дали нам словарик терминов, - мотает косичками школьница. - Если какие-то словечки по математике, физике или биологии на украинском звучат совсем непонятно, учителя сразу дают нам перевод и просят записать в наш словарик.

Кстати, в 9 классе ребята все равно будут сдавать экзамен на русском. Таковы требования в России.

Дети учат украинский с удовольствиемФото: Анастасия ЖУКОВА

В конце учебного дня я выхожу из школы. Меня обгоняет компания учеников - только что прозвенел звонок на перемену.

- Не бігайте, хлопці! - грожу я им пальцем. - Впадете, голову розіб'єте.

- Тетя, говори по-русски, - зубоскалят в ответ подростки. - Урок ведь уже кончился.

Украинский на полуострове изучает 10,6 тысяч школьников. Всего на полуострове - 13 классов в семи школах. В Феодосии есть даже целая украиноязычная школа №20. До Крымской весны там тоже вели обучение на «соловьиной», и после 2014 года решили ничего не менять.

- Школа расположена в центре поселка Приморский, там еще две школы рядом и в них есть места, но родители с удовольствием идут в двадцатую, с украинским языком обучения, - рассказали в отделе образования администрации Феодосии. - В этом году 21 ребенка зачислили в первый класс. Не два, не три, не восемь - полноценный класс набрали. Школа показывает хорошие результаты обучения - это видно по количеству призеров олимпиад, медалистов, по результатам ребят на ЕГЭ.

КРЫМЧАНЕ ЛЮБЯТ БОРЩ И ВАРЕНИКИ

Украинский казак и гостеприимная гоголевская Солоха встречают жителей и гостей в центре Симферополя уже 16 лет, зазывая посетителей в ресторан «Диканька».

Официантки здесь в вышиванках, в меню - десять видов вареников, украинский борщ и, конечно, «горилка». Залы оформлены в стиле украинского хутора. Столики разделяет «плетень», на стенах - рушники с народными узорами.

Интерьер погружает гостей в атмосферу украинского хутораФото: Анастасия ЖУКОВА

- Чаще всего заказывают борщ, сало украинское, пампушки с чесночком, - рассказывает администратор Юлия Покутняя. - После перехода Крыма в Россию у нас никаких проблем не возникло, всем нравится наша кухня. Подаем не только украинские блюда, есть в меню и русские, и европейские. Но борщ, вареники, пампушки - наш «конек». Еще настойки стали делать, пользуются спросом.

Еще одно старинное заведение украинской кухни в крымской столице - «Княжа втіха». Название тоже не меняли, правда, в отличие от «Диканьки», решили отказаться от народных костюмов.

- Раньше официанты работали в вышиванках и шароварах, теперь - в фартуках, по-европейски. Руководство решило немного отойти от чисто украинской кухни, а вот интерьер остался в украинском стиле, - говорят в ресторане. - Но делаем акцент на славянских блюдах. Подаем и вареники, и драники, и борщи. Супы наливаем в форму из хлеба, а окрошку летом приносим в форме изо льда. Славянская кухня всегда пользовалась спросом, все-таки от менталитета не уйдешь. Суши и пицца - это хорошо, модно, красиво, но наш человек привык поесть борща, мяса и картошки.

Официанты в "Диканьке" носят вышиванкиФото: Анастасия ЖУКОВА

НЕ БОРЩОМ ЕДИНЫМ: О ПОЭЗИИ И НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

В музее истории города Симферополя ансамбль украинской народной песни репетирует щедривки для концерта. Посетители не только не возражают, но еще и подпевают:

- Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетила ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати…

В пяти минутах ходьбы - музей Веры Роик, знаменитой украинской вышивальщицы. Уроженка Полтавщины, большую часть жизни она провела в Крыму и похоронена на симферопольском кладбище. Владела тремя сотнями техник вышивки народов мира! Именем Роик названо транспортное кольцо в Симферополе, местная украинская община планирует установить в крымской столице ее бюст.

К памятнику Тарасу Шевченко в одноименном симферопольском парке ежегодно несут цветы ко дню рождения поэта. Монумент облагородили, парк - тоже привели в порядок.

- В республике создают все условия для развития культур всех народов, и в том числе активно работаем с украинской диаспорой, - заверил глава Госкомнаца Крыма Ленур Абдураманов. - Проходят Дни украинской культуры, в парке имени Гагарина в Симферополе ежегодно отмечают украинский национальный праздник обжинки: выступают славянские коллективы, проходит выставка декоративно-прикладного искусства, зрители участвуют в конкурсах и забавах и таким образом изучают украинскую культуру. Второй год подряд в очень теплой атмосфере у нас проходит съезд украинских делегаций из России, Украины, Германии, Польши, Болгарии, Литвы и других стран. Думаю, что в ближайшее время будет анонсировано создание СМИ на украинском языке, работаем над этим.

МНЕНИЕ

Анастасия ГРИДЧИНА, глава украинской общины Крыма:

«Мову» изучает все меньше крымчан

- Проблем в Крыму никаких нет с изучением украинского языка. Жалоб от членов нашей организации не поступало. Да, количество желающих обучаться на украинском языке снижается, родители готовят своих детей к поступлению в российские, а не украинские вузы. Кроме того, сказывается политическая ситуация, негатив, который идет из соседней страны, «переносится» на язык. Но каждый вправе выбрать язык обучения или попросить факультатив украинского. Если есть достаточное количество заявлений - школы вводят такие уроки. А вот принятие на Украине закона о защите языка, введение языковых инспекторов - это не два, а двадцать два шага назад, ущемление прав человека. Насильственное навязывание языка противоречит всем нормам. Ситуация из ряда вон выходящая. Если бы Крым остался украинским, эта участь постигла бы нас еще раньше, потому что русскоговорящий полуостров всегда был костью в горле у украинского правительства.

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