Захарова - корреспонденту крымской «Комсомолки»: На Украине скажут, что вы агент Кремля и говорите под дулом автомата

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-11T18:07:20+03:00

Официальный представитель МИД в Коктебеле - о международной политике, «украинском вопросе» и иностранцах в Крыму

Изменить размер текста: A A

- Завидую я вам, вы сейчас смотрите на море, я тоже хочу, - улыбнулась журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полтора часа брифинга в Коктебеле она простояла к морю спиной на пронизывающем октябрьском ветру, который в это время года даже в Крыму не греет.

Дипломату предложили взять плед или курточку, но Мария Захарова отказалась. И продолжила отвечать на вопросы прессы, оставаясь в одном лишь строгом платье небесного цвета – без утепляющей накидки. Какое-то время я пыталась следовать этому вдохновляющему примеру, но вскоре начала так очевидно дрожать, что сидевший рядом журналист Дмитрий Киселев настоял, чтобы надела пальто. И плед тоже предложил.

Мария Захарова, казалось, осенней прохлады не замечала. Увлеченно рассказывала о том, как еще со школы мечтала побывать в Коктебеле, увлекалась поэзией Серебряного века. Брифинг начала с презентации книги «Андорра и поэты», где рассказывается и о самом известном жителе Коктебеля - поэте Максимилиане Волошине, ведь, как отметила Захарова, «для российской публики начала ХХ века он был первооткрывателем Андорры». Издание передали в Дом-музей Волошина.

Брифинг длился полтора часаФото: Анастасия ЖУКОВА

МИД ЖДЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ЦИФР

Официальный представитель МИД РФ назвала Крым «радостным, красивым, меняющимся и стремительно набирающим обороты».

- Вылетела из нового терминала в Шереметьево и прилетела в новый аэропорт в Симферополе. Сказка! - отметила Захарова.

Признак «набираемых оборотов» - большой интерес к Крыму со стороны иностранцев. Так, в прошлом году полуостров посетили более 100 делегаций из разных стран мира, и МИД рассчитывает в 2018-м «на такие же впечатляющие цифры». По словам Марии Захаровой, у ряда депутатов регионального и муниципального уровней стран Европы и Азии «проявляется реальная мотивация к налаживанию контактов с крымскими коллегами».

Она пригласила всех желающих посетить Крым и лично увидеть, как живется здесь людям.

Украина тем временем кричит во всеуслышание о «милитаризации» Крыма и Азовского моря: «Ай-ай-ай! Россия проводит масштабные военные учения на полуострове», - значит, срочно стряпаем очередную резолюцию Генассамблеи ООН.

В МИДе связали эту активность с предвыборной президентской гонкой.

- Сейчас все будет делаться для того, чтобы вновь рассказать про так называемого агрессора, про «руку Кремля», про милитаризацию. Еще не написали, что Крым на Украину будет нападать? Еще нет? Ну вот, дарю идею! - иронизирует Захарова.

ПОДРЫВАЕМ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ?

Горячая тема для обсуждений - принятие на Украине в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. По сути, этот документ означает насильственное навязывание «солов’їної мови» всем, кто до сих пор не использовал ее в СМИ, образовании, здравоохранении и даже бытовом обслуживании. Следить за этим будет «уполномоченный по защите украинского языка».

В МИДе недоумевают: обычно уполномоченные защищают права языковых меньшинств, а не государственный язык, на который на Украине никто и не покушался.

Внешнеполитическое ведомство считает это «ситуацией тотального абсурда» и «парадоксом».

- А не хотят ли украинские дипломаты, да и иностранные, приехать в Крым и посмотреть, как у нас реализована языковая политика? Украинский язык остался третьим государственным, можемо розмовляти українською, коли заманеться - ніхто ж не проти, - поинтересовалась «Комсомолка», легко переходя на «соловьиную».

- Да что вы такое говорите! - всплеснула руками Мария Захарова. - Вы сейчас, как они говорят, «подрываете основы безопасности государства» (украинского. - Ред.). Они сами приехать не хотят или не могут и делают все, чтобы, во-первых, сюда никого не пускать из зарубежных партнеров, а во-вторых, крымчан не пускать самих в страны Евросоюза и на международные площадки, чтобы они сами рассказали о том, о чем вы рассказываете мне. Я же вас уверяю, после этого брифинга в украинских СМИ будет написано, что вы - агент Кремля и что все, что говорите, вам было написано, видимо, сидящим рядом Дмитрием Киселевым. Сзади вас сидит девушка, которая, наверное, упирается дулом автомата в вашу спину, а после вы будете брошены в застенки.

Об улучшении жизни в Крыму, по ее словам, и так говорят многие - журналисты, блогеры, общественники и обычные люди. Национальным общинам дали права, о которых те раньше и не мечтали. Выходить для этого на митинги и марши никому не пришлось.

Мария Захарова мечтала побывать в КоктебелеФото: Анастасия ЖУКОВА

А вот украинские депутаты, по мнению дипломата, принимаемым законопроектом наносят собственной стране колоссальный вред.

- Украина, наверное, оказалась в одном из самых благополучных положений после развала СССР. Это многонациональная страна, где каждая социальная, национальная группа работала, жила на благо единого государства. Вспомните, с каким пакетом проблем вышли все остальные республики, ставшие суверенными государствами: это и войны, и национальные конфликты, и резня. У Украины все было по-другому. К сожалению, будучи наиболее благополучным государством, оказавшись фактически без проблем, с поддержкой России, с протянутой братской рукой народов России, Белоруссии и многих других, она умудрилась за счет этого недальновидного и глупого курса людей, которых называют политиками (на самом деле они предатели Украины), оказаться в ситуации противостояний и развала страны. И вот этот закон - не проблема русского языка и других языков, а проблема будущего Украины, - заявила на брифинге Захарова.

После «украинского вопроса» обсуждали исследования США в области биологического оружия. По данным МИД РФ, Пентагон финансирует ученых, которые пробуют распространять вредные для сельскохозяйственных животных и растений вирусы с помощью… насекомых.

- Надеюсь, это сейчас не те самые комары летают, - заметила представитель МИДа, отмахиваясь от пролетающей мимо назойливой мошки.

ПЛОВ С ДУШОЙ

В качестве одного из доказательств межнациональной дружбы в Крыму журналистов и московскую гостью пригласили отведать крымскотатарского плова.

- Пожалуйста, пройдите к нашему Эскендеру... - сказал журналист Дмитрий Киселев, на чьей крымской даче провели брифинг.

- Вы уточняйте, что не «Искандер!» (оперативно-тактический ракетный комплекс. - Ред.). А то еще испугается кто, - рассмеялась Мария Захарова.

Эскендер кормил всех настоящим крымскотатарским пловомФото: Анастасия ЖУКОВА

Повар Эскендер никого пугать не собирался, а с удовольствием зачерпывал плов из огромного казана, порции всем отмерял богатырские, еще и салатика добавлял. Гости были довольны и подходили за добавкой. Мария Захарова назвала блюдо волшебным.

Свой успех Эскендер прокомментировал просто и скромно:

- Для хорошего плова нужна душа! Душу вложил - все получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захарова: Украина не дает иностранным дипломатам приезжать в Крым

И делает все, чтобы крымчане не выступали на международных площадках (подробнее)

"У них предвыборная гонка": Захарова ответила на заявления Украины о "милитаризации Крыма"

Официальный представитель МИД РФ провела очередной брифинг на полуострове (подробнее)

МИД РФ: Зарубежные депутаты хотят налаживать контакты с Крымом

Мария Захарова назвала впечатляющим количество иностранных делегаций в Крыму (подробнее)