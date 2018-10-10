2018-10-10T18:17:02+03:00
Политика

"У них предвыборная гонка": Захарова ответила на заявления Украины о "милитаризации Крыма"

Официальный представитель МИД РФ провела очередной брифинг на полуострове
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой в КрымуФото: брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой в КрымуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает подготовку Украиной нового проекта резолюции Генассамблеи ООН частью предвыборной президентской гонки в незалежной.

Напомним, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что новый проект резолюции должен помешать дальнейшей милитаризации Крыма и Азовского моря.

- Понимаете, началась новая президентская кампания и гонка (на Украине, - Ред.) Сейчас все будет делаться для того, чтобы вновь рассказать про агрессора так называемого, про "руку Кремля", про милитаризацию. Еще не написали, что Крым на Украину будет нападать? Еще нет? Ну вот, дарю идею, - заявила Мария Захарова на брифинге в Коктебеле, отвечая на вопрос корреспондента "Комсомольской правды - Крым".

Как сообщалось, крымский политолог Владимир Джаралла в свою очередь отметил, что практической ценности предлагаемая резолюция иметь не будет, но важна политически, так как Украина в данном случае выступает, по мнению эксперта, "мегафоном американских кураторов".

Мария Захарова назвала впечатляющим количество иностранных делегаций в Крыму. Так, в прошлом году полуостров посетили более 100 делегаций из разных стран мира.

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