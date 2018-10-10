2018-10-10T22:23:53+03:00
Политика

Захарова: Украина не дает иностранным дипломатам приезжать в Крым

И делает все, чтобы крымчане не выступали на международных площадках
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Мария Захарова часто навещает КрымМария Захарова часто навещает КрымФото: Анастасия ЖУКОВА
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Украина делает все, чтобы крымчане не могли выступать на международных площадках и рассказывать о реальной ситуации на полуострове, заявила на брифинге в Крыму официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Они (украинские дипломаты, - ред.) сами приехать не хотят или не могут и делают все, чтобы, во-первых, сюда никого не пускать из зарубежных партнеров – рассказывают все, что угодно! – а во-вторых, чтобы крымчан не пускать, например, в страны Евросоюза или и на международные площадки, - ответила Захарова на вопрос корреспондента «Комсомольской правды – Крым».

Мария Захарова отметила, что на позитивные изменения в жизни крымчан обращают внимание и блогеры, и журналисты, и общественные деятели, и обычные граждане, у которых на полуострове есть родные и друзья.

- Они говорят: «Откройте глаза. Вы посмотрите, что сделано для жителей Крыма». Как в инфраструктурном плане и межкультурного общения, какие права даны людям, о которых никто даже не мечтал. Их никто даже не отстаивал, они даны просто по факту изменения ситуации в Крыму в 2014 году. Российская Федерация сделала это единовременно. Но что делают с этими людьми? Им обрубают все возможности для распространения этого мнения, - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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