Праздничный бум: Сколько украинцев на новогодние каникулы приехали в Крым

Жители Украины, приезжавшие в период новогодних праздников в Крым, неоднократно пытались пересечь границу по неправильно оформленным документам.

- 2 января, например, сотрудники пограничного контроля выявили пять граждан Украины, в документах которых имелись ошибки технического характера, допущенные по вине органа, выдавшего документ, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Самые распространенные ошибки - подчистки и исправления в установочных данных владельца, а также отсутствие конгревной (рельефной) печати, заверяющей подлинность бланка.

Кстати, в 2018 году пограничниками выявлено порядка 750 человек, имеющих те или иные неисправности в документах на право пересечения государственной границы.

Всего в период новогодних праздников границу пересекли больше 50 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крым вошел в тройку самых популярных направлений для туристов на Новый год

Отдых на полуострове оказался наиболее бюджетным.

По данным Министерства курортов и туризма РК, в новогодние дни в республике отдохнуло на 42% больше туристов, чем в прошлом году. В частности, с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно в Крыму отдохнуло почти 70 тысяч туристов.

- Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян, - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. - Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%. (подробнее)