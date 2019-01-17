Крым попал в десятку самых довольных жизнью регионов России

Финансовый университет при Правительстве РФ cоставил рейтинг "Настроения населения российских городов в 2018 году" на основе опроса жителей 76 регионов страны.

В Севастополе надеются на счастливое завтра

- Выше всего уровень уверенности в будущем среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» проректор университета Алексей Зубец.

Правда, если в Севастополе 65% участников исследования надеются на светлое завтра, то в Симферополе таковы оказалось чуть больше половины - 57%. В итоге город-герой занял 5 место по оптимизму, то столице РК досталась 63 строчка среди 76 регионов.

Севастопольцы верят в прекрасное будущее и светлое завтра.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ученые же отмечают, что, несмотря на экономические трудности, оптимистов в стране достаточно много: в среднем по РФ 63% опрошенных надеются на светлое будущее.

В 2017 эта цифра составила 62%, а рекорд установили в 2014 году – 66%

Рейтинг городов РФ по уверенности жителей в своем будущем:

1. Ижевск 69%

2. Набережные Челны 66%

3. Казань 66%

4. Уфа 65%

5. Севастополь 65%

6. Иркутск 64%

7. Санкт-Петербург 64%

8. Краснодар 63%

9. Улан-Удэ 63%

10. Йошкар-Ола 63%

………..........................

63. Симферополь 57%

64. Томск 57%

65. Астрахань 56%

66. Курск 56%

67. Тольятти 55%

68. Ростов-на-Дону 55%

69. Ульяновск 55%

70. Воронеж 54%

71. Саратов 54%

72. Брянск 54%

73. Барнаул 53%

74. Пенза 52%

75. Волгоград 52%

76. Якутск 47%

На Крымском полуострове радуются тому, что есть

Специалисты также узнали, много ли людей довольны сегодняшним днем. Когда ученые подвели итоги, что стало ясно, что удовлетворенных жизнью в Севастополе и Симферополе примерно одинаковое количество - 84% от всех участников опроса. И сразу два главных города Крымского полуострова попали в топ-10.

Рейтинг городов РФ по доле людей довольных жизнью:

1.Грозный 88%

2. Тюмень 85%

3. Ижевск 85%

4. Махачкала 85%

5. Краснодар 84%

6. Симферополь 84%

7. Санкт-Петербург 84%

8 Йошкар-Ола 84%

9 Севастополь 84%

10 Уфа 83%

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67 Кемерово 78%

68 Ульяновск 78%

69 Петрозаводск 78%

70 Ярославль 77%

71 Томск 77%

72 Саратов 77%

73 Омск 77%

74 Волгоград 76%

75 Магнитогорск 76%

76 Барнаул 75%