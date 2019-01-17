Крым попал в десятку самых довольных жизнью регионов России
Финансовый университет при Правительстве РФ cоставил рейтинг "Настроения населения российских городов в 2018 году" на основе опроса жителей 76 регионов страны.
В Севастополе надеются на счастливое завтра
- Выше всего уровень уверенности в будущем среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» проректор университета Алексей Зубец.
Правда, если в Севастополе 65% участников исследования надеются на светлое завтра, то в Симферополе таковы оказалось чуть больше половины - 57%. В итоге город-герой занял 5 место по оптимизму, то столице РК досталась 63 строчка среди 76 регионов.
Севастопольцы верят в прекрасное будущее и светлое завтра.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Ученые же отмечают, что, несмотря на экономические трудности, оптимистов в стране достаточно много: в среднем по РФ 63% опрошенных надеются на светлое будущее.
В 2017 эта цифра составила 62%, а рекорд установили в 2014 году – 66%
Рейтинг городов РФ по уверенности жителей в своем будущем:
1. Ижевск 69%
2. Набережные Челны 66%
3. Казань 66%
4. Уфа 65%
5. Севастополь 65%
6. Иркутск 64%
7. Санкт-Петербург 64%
8. Краснодар 63%
9. Улан-Удэ 63%
10. Йошкар-Ола 63%
………..........................
63. Симферополь 57%
64. Томск 57%
65. Астрахань 56%
66. Курск 56%
67. Тольятти 55%
68. Ростов-на-Дону 55%
69. Ульяновск 55%
70. Воронеж 54%
71. Саратов 54%
72. Брянск 54%
73. Барнаул 53%
74. Пенза 52%
75. Волгоград 52%
76. Якутск 47%
На Крымском полуострове радуются тому, что есть
Специалисты также узнали, много ли людей довольны сегодняшним днем. Когда ученые подвели итоги, что стало ясно, что удовлетворенных жизнью в Севастополе и Симферополе примерно одинаковое количество - 84% от всех участников опроса. И сразу два главных города Крымского полуострова попали в топ-10.
Рейтинг городов РФ по доле людей довольных жизнью:
1.Грозный 88%
2. Тюмень 85%
3. Ижевск 85%
4. Махачкала 85%
5. Краснодар 84%
6. Симферополь 84%
7. Санкт-Петербург 84%
8 Йошкар-Ола 84%
9 Севастополь 84%
10 Уфа 83%
…………………
67 Кемерово 78%
68 Ульяновск 78%
69 Петрозаводск 78%
70 Ярославль 77%
71 Томск 77%
72 Саратов 77%
73 Омск 77%
74 Волгоград 76%
75 Магнитогорск 76%
76 Барнаул 75%