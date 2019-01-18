2019-01-18T10:42:29+03:00
Общество

На подходе к Крымскому мосту завершают строительство подземного тоннеля для поездов

Коридор станет частью 18-километровой железной дороги
Надежда ДАЦЮК
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Движение поездов по мосту запланировано на конец декабря текущего годаДвижение поездов по мосту запланировано на конец декабря текущего годаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Запуск железнодорожной ветки Крымского моста все ближе! Сегодня, 18 января, планируется закончить строительство подземного тоннеля, по которому с полуострова на материк побегут поезда.

Несколько месяцев бригады прокладывали коридор навстречу друг другу, его длина - километр. Работы ведут горным способом, на поверхность уже подняли 60 тысяч кубометров грунта. Впереди у строителей кропотливая работа – укрепление тоннельного свода и выполнение постоянной монолитной отделки, а также прокладывание штольни.

Финальные метры горной породы выработают в торжественной обстановке, сообщили в пресс-службе Крымского моста.

Строителям предстоит укрепление тоннельного свода

Строителям предстоит укрепление тоннельного свода

Тоннель - это часть 18-километровой железной дороги, которая будет связывать Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Он строится в 6 километрах от Крымского моста.

Около подземного коридора появится диспетчерский пункт, насосная станция пожаротушения, пункты обогрева, трансформаторные подстанции и другие объекты.

- Все идет в графике, - рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. - Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники.

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 18 января осмотрит участки керченского подхода, строительство которого развернуто сразу по всей длине, а также побывает на участке, который был скорректирован в связи с археологической находкой - древним античным городом Манитрой. 3 километра железной дороги строители проложат на 140 метров южнее, чтобы сохранить археологический памятник.

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