В этот день сотрудники ППС Татьяна Родионова и Виталий Косицкий выехали на обычое дежурство. Они следили за порядком в городе-герое, чтобы не хулиганили, не было драк, краж и других нехороших вещей.

В доме № 52 А, на проспекте Октябрьской революции, загорелась квартира на 8-ом этаже. Фото: кадр видео

- Когда проезжали по проспекту Октябрьской революции, в районе дома № 52 А, то увидели, дым из окна квартиры на восьмом этаже, - рассказывает прапорщик полиции Виталий Косицкий.

Полицейский патруль тут же сообщил о ЧП в экстренные службы, подъехал к многоэтажке. Сотрудники полиции стали освобождать проезд для пожарных машин.

Делали все, как и положено по слуебной инструкции в таких случаях. Ведь, когда что-то горит, очень важно, чтобы ничего не мешало спецтранспорту службы «01» подъехать как можно ближе к месту пожара. Дворы же многоэтажек сплошь да рядом заставлены легковыми автомобилями. Также требуется нельзя допустить паники среди населения.

Дым шел из окна квартиры на 8-ом этаже. Фото: кадр видео.

Но вдруг двор огласил истошный женский крик: - Помогите! Спасите! Горим! Нам дышать нечем!

"Услышали крики и бросились наверх": Севастопольские полицейские спасли на пожаре женщину и 3-летнего малыша.Полицейские, не раздумывая бросились на помощь. Из квартиры, где нечем было дышать.от удушиливого дыма, они вытащили женщину и дитя. Видео: МВД РФ

Кричали с окна квартиры на восьмом этаже.

Полицейские, не раздумывая бросились на помощь. О том, чтобы подняться на лифте не было и речи: в доме пожар! Перепрыгивая через две ступеньки они мигом взбежали на восьмой этаж.

- Вся лестничная клетка была в дыму, - отметили сотрудник полиции. Но это их не остановило. Патрульные заскочили в квартиру, нашли кричащую в непроглядном дыму женщину. Забрали у нее маленького трехлетнего ребенка, укутали в одеяло, чтобы не замерз, и немедленно спустили спасенных вниз – во двор многоэтажного дома.

На улице не май месяц - в январе на полуострове довольно прохладная погода. И сотрудники полиции сняли с себя куртки и отдали пострадавшим. И до приезда «Скорой помощи» посадили их в служебный автомобиль, а сами пошли дальше эвакуировать обитателей дома.

На пожаре никто не погиб – находчивость и мужество полицейских помогло избежать трагедии.

Квартира, откуда начался пожар, основательно пострадала от огня. Фото: кадр видео.

- Шел из квартиры не огонь, а черный дым, - рассказала жительница дома, где произошел пожар. - Все вокруг черное было. Ничего не видно. Но ребята не побоялись зайти в квартиру и вытащить оттуда соседку с маленьким ребенком. Они настоящие герои!