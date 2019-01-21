2019-01-21T14:14:44+03:00
Общество

«Покурил марихуаны и вышел в рейс»: Из Джанкоя в Армянск пассажиров вез водитель «под кайфом»

Он признался, что накануне вечером немного «употребил»
Александра КОРШУНОВА
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Теперь ему грозит штраф и лишение правТеперь ему грозит штраф и лишение правФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму задержали водителя рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Джанкой-Армянск». У него обнаружили первичные признаки опьянения.

Как признался после сам водитель, накануне вечером он курил марихуану, а потом его попросили выйти в рейс на подмену. У его напарника сломался автобус и пришлось выйти на подмогу.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, мужчину отстранили от работы еще в Джанкойском районе. На месте он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а медучреждение он поехать тоже не захотел.

В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь он должен заплатить 30 тысяч штрафа и может лишиться прав до двух лет.

- Не исключено, что теперь водителю рейсового автобуса придется попрощаться со своей профессией: отныне он переходит в категорию пешеходов, - добавили в пресс-службе МВД Крыма.

Но вот некоторые жители Джанкоя вышли на защиту водителя. Люди заявили, что мужчина «сам по себе неплохой», а маршрут «для города очень нужный». Правда, «защитники» так и не смогли объяснить, почему «неплохой мужчина» позволил себе рисковать жизнью пассажиров и других водителей, выйдя в рейс в нетрезвом состоянии.

Кстати, пару лет назад в Крыму Анграский перевал пришлось перекрыть фурами из-за пьяного водителя. Тогда он столкнулся с иномаркой, а после этого начал "гонки" с полицией. За рулем оказался 36-летний житель Севастополя, находящийся в федеральном розыске.

А в октябре прошлого задержали пьяного водителя за рулем трактора. Оказалось, что в нетрезвом виде его замечают уже не впервый раз.

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