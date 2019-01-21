Подрядчик сделает ремонт за свой счет: Из-за взрыва газа в Щелкино затопило 20 квартир

В Щелкино завершается обход квартир многоэтажного дома по улице Донецкая, на крыше которого неделю назад взорвались баллоны с газом. Специалисты в ближайшее время должны озвучить сумму ущерба и составить план работ по ремонту квартир пострадавших.

Напомним, ЧП произошло 12 января. На крыше во время капремонта кровли вспыхнули два газовых баллона. Остальные 16 успели вынести пожарные, благодаря чему удалось спасти жизнь сотни людей.

- Никто из местных жителей во время взрыва не пострадал, слава Богу. Но половина квартир оказались подтопленными, так во время ремонтных работ была снята кровля. В доме 40 квартир, составлены акты по 20 квартирам. Но может так оказаться, что пострадали и другие жильцы. Не все живут в этом доме, некоторые собственники бывают здесь не часто. Если они обнаружат, что их квартире нанесен ущерб, могут обращаться к нам, этот вопрос будет решаться, - заверил глава горсовета Щелкино Сергей Варавин. - В двух квартирах, где во время взрыва на балконах вылетели стекла, уже поставили новые стеклопакеты.

Расследование продолжается, окончательные причины взрыва еще не озвучили. Власти считают, что рабочие, которые ремонтировали кровлю, допустили возгорание стройматериалов, рядом с которыми стояли газовые баллоны. Поэтому сначала взорвался один баллон, потом второй. Размаривается также версия, что баллоны могли задеть во время газосварочных работ.

Причиной взрыва газовых баллонов стало нарушение правил пожарной безопасности. Фото: Роман Кушнир.

Подрядчик, выполнявший ремонт крыши в доме, готов за свой счет компенсировать ущерб, причиненный людям. МЧС сразу после ЧП дало заключение о том, что были нарушены правила пожарной безопасности.

- Доводить дело до суда не будем. Обсуждали этот вопрос с властями города, разрешим ситуацию полюбовно. Как только члены комиссии завершат осматривать квартиры и предоставят нам необходимые данные, мы пообщается с жильцами, оценим ущерб. Готовы сделать им ремонт, - говорит Сергей Рогожин, директор ООО «НПК» Строймашпроект».

По словам жильцов, во многих квартирах вздулся линолеум и обои, появились подтеки на стенах и потолках, начала сыпаться штукатурка.

- Надеемся, что ремонт нам все-таки сделают, Думаю, это справедливо, так как не по нашей же вине все это произошло, - говорит жительница дома Елена. - Другой вопрос, косметический ремонт будет или капитальный? Это разные вещи. У меня двух комнатах вздулись обои. Их нужно полностью снимать, просушить стены, обработать специальным средством, чтобы не было грибка. Иначе все время в доме будет пахнуть сыростью. А это намного дороже, чем просто подклеить обои.

Капитальный ремонт кровли в многоэтажке продолжается. Подрядчик говорит, что ремонт нужно выполнить как можно скорее, чтобы из-за непогоды не было новых подтоплений.

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