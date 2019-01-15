Ушли на обед - и прогремел взрыв: В пожаре на крыше крымской многоэтажки обвиняют рабочих

«Слава Богу, что дом не рухнул, как в Магнитогорске»

На севере Крыма в эти выходные случилось очередное «газовое» ЧП. В субботу 12 января в полдень на крыше девятиэтажки в Щелкино прогремели два взрыва.

- Я живу в соседнем доме, возвращалась из магазина и слышу - взрыв! Сначала подумала, что загорелась квартира на девятом этаже. Судя по пламени и дыму, который стоял столбом, показалось, что огонь перекинулся на крышу, - говорит местная жительница Ольга. - Но потом прогремел второй хлопок. Слава Богу, что дом не рухнул, как в Магнитогорске.

Сам дом никогда не был газифицирован. Откуда газовые баллоны, да еще на крыше?

Выяснилось, в день взрыва трое рабочих ремонтировали кровлю. На момент пожара на крыше находились 18 баллонов, которые они сами подняли туда.

- В доме 48B проводился капремонт по нашему заказу. Во время ремонтных работ сотрудники подрядчика, скорее всего, нарушили правила пожарной безопасности, - предполагают в отделе ЖКХ администрации Ленинского района. - Подрядная организация использовала газовые баллоны с целью монтажа специального мягкого кровельного перекрытия. Мягкая кровля - это битумный элемент, который приклеивается к поверхности крыши с помощью газовых горелок. В день взрыва рабочие ремонтировали кровлю и, по всей видимости, допустили возгорание стройматериалов, рядом с которыми стоял один из баллонов. Он взорвался и повлек за собой взрыв второго газового баллона.

Но версия эта не окончательная. Точная причина взрыва будет известна после завершения расследования, которое проводит МЧС.

Что произошло на крыше, не знает и подрядчик.

- В день, когда произошло ЧП, работали три человека. Но в момент взрыва их не было на крыше, они ушли на обед. Сами не знаем, что там произошло, ждем результатов экспертизы, - говорит Сергей Рогожин, директор ООО «НПК» Строймашпроект».

Пламя вспыхнуло в доме №48B на улице Донецкой. Фото: Роман Кушнир.

Могли быть жертвы

- На крыше воспламенились 2 баллона, спасатели успели вынести оставшиеся 16. Иначе последствия могли быть куда трагичнее, - считает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов

Существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня.

К счастью, человеческих жертв нет, людей быстро эвакуировали.

Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный жильцам. Большинство квартир с 1 по 9 этаж оказались затопленными. Вода лилась с потолка ручьем.

- При проведении ремонтных работ подрядчик полностью снял кровлю. Несколько дней шел снег и дождь. Уже за пару дней до хлопка часть квартир оказались затопленными. Во время тушения пожара затопило и другие. Управляющая компания в первый же день начала просушивать электрощитовые. Свет дали людям в 18.00. Обеспечивали их горячим питанием, так как электроплиты не работали, - рассказал глава горсовета Щелкино Сергей Варавин.

- Это издевательство над людьми, ремонт начали еще два месяца назад, и до сих пор не закончили. Затапливают нас не в первый раз, - негодуют жильцы. - Сколько еще времени нам придется жить в таких условиях?

Кровлю скоро обещают начать восстанавливать. Фото: Роман Кушнир.

Ущерб оплатит подрядчик?

Точное число пострадавших от подтопления квартир, как и сумма ущерба, пока неизвестны. Хозяева некоторых квартир до сих пор не в курсе произошедшего, так как работают в других городах и не живут там постоянно.

- Узнаем телефоны жильцов, спрашиваем у соседей, может ключи кому-то оставляли, чтобы открыть и просушить квартиры, - говорят власти.

Ремонт кровли в доме проводился в рамках программы капитального ремонта. В ближайшее время будет продолжен.

- МЧС и заказчик работ - Ленинская администрация - запрет на продолжение ремонтных работ не давала, - отметил Сергей Варавин. - Со стороны администрации и горсовета Щелкина сформирована комиссия, которая подсчитает нанесенный ущерб. Обход квартир и составление актов продолжается. Скорее всего, ущерб будет возмещать подрядная организация.

Власти не исключают, что дело может дойти до суда, если подрядчик добровольно не согласится возместить людям ущерб.

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