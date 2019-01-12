2019-01-12T16:30:23+03:00
Происшествия

Подробности взрыва в Щелкино: На крыше многоэтажки находились 18 газовых баллонов, все они могли взорваться

Рабочие нарушили правила пожарной безопасности
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: mchs.rk.gov.ruФото: mchs.rk.gov.ru
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В Щелкино последствия взрыва в многоэтажном доме могли оказаться куда печальнее. На крыше, где произошел взрыв, находились 18 газовых баллонов. Взорвались два, остальные успели вынести.

- Существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось еще 16 баллонов и строительные материалы. Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей ШаховСергей Шахов.

Он уточнил, что причиной взрыва стало несоблюдение рабочими, чинившими кровлю, правил пожарной безопасности.

Напомним, два сильных хлопка прогремели в многоквартирном доме на ул. Донецкая в Щелкино днем 12 января. После взрыва 2 газовых баллонов произошло загорание битумных материалов.

Пожар произошел на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.

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