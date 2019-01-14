Мама троих детей: Если б не проспала, оказалась бы под завалом

Соседи помогли вылезти через окно

- Встаю я рано: кушать нужно приготовить, старших детей в школу собрать, младшую в детсад, - рассказывает "Комсомольской правде - Крым" Мария Рудакова, жительница дома по переулку Ломоносова, 15.

Многодетная мама воспитывает трех дочерей: старшей Софии 12 лет, средней Даше - 9, а младшей Диане всего 2 года и 4 месяца. Хлопот полон рот. И женщина, обычно после звонка будильника, прямиком бежит на кухню.

- В этот раз проспала и не услышала звонок будильника - ночью кошмары снились, вот под утро и задремала крепко. И вдруг как загрохотало, что и не передать! Сон, как рукой сняло. Я аж заорала от страха, следом заплакали и дети. Что-то страшное случилось, а что именно, не понять: щелкнула выключателем, но лампочка не загорелась - свет пропал. И мы, как слепые котята, стали тыкаться в темноте: кое-как нашли фонарь, что держим на всякий случай, посветили на дверь (в доме пластиковая дверь со стеклом. - От авт.), а там завалы - не выйти.

Подпорная степа упала на кухню-пристройку к квартире многодетной семьи и завалила выход.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Жилье семьи Рудаковых состоит из комнаты на первом этаже и кухни-пристройки во дворе дома, примыкающей прямо к подпорной стене. И чтобы попасть в жилую комнату, сначала нужно пройти кухню.

Мария открыла в жилой комнате единственное окно, которое смотрит в соседний двор, и стала звать на помощь.

Соседи помогли семье Руденко выбраться на улицу через окно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Сбежались соседи, кто-то вызвал спасателей, - рассказала Мария, - нам помогли вылезти через окно на улицу, а потом, когда рассвело, стали и пожитки вытаскивать. Хотя мало что уцелело: техника - холодильник, стиральная машина, съестные припасы, большая часть одежды и обувки, - все на кухне было.

Многодетная мама о вещах не особо горюет - главное, что сами живы-здоровы: - Обычно, я в 5.30 уже на кухне чай кипячу, бутерброды готовлю, стена же рухнула в 5.40. Чудо, что я осталась живой. В нашем дворе на подпорной стене икона Богородицы - вот она видимо и спасла меня, пожалела детей - не осиротила. Обязательно в церковь схожу на службу и свечки благодарственные поставлю!

Икона Богородицы бережет людские жизни. Фото: Яков Квиташ

Подпорную стену разрушил сель

По официальной информации пресс-службы МЧС РК 11 января в Ялте во дворе дома № 15, на переулке Ломоносова, рухнула подпорная стена, длина которой 15 метров, ширина - 10 метров, высота - 1 метр. Обрушение произошло из-за схода сели, который спровоцировали обильные январские дожди и мокрый снег.

Ласточкины гнезда - так в Ялте называют дома старой застройки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Такие дома, как на переулке Ломоносова, в Ялте называют «ласточкиными гнездами» - это старый жилой фонд, построенный на горных склонах.

- Пострадавших или погибших в результате происшествия нет. С места проведения аварийно-спасательных работ эвакуированы 8 человек, в том числе, 4 ребенка, - рассказали крымские спасатели.

Но все же одна из семей, проживающих в доме, в полном составе пришла на станцию "Скорой помощи". Жители Ялты просто очень сильно напугались и перенервничали. И медики помогли им справиться с последствиями стресса, в том числе привели в норму давление у главы семейства.

Люди остались без крыши над головой

Подпорная стена завалила не только кухню и вход в жилье Рудаковых, но в и соседние квартиры. Также повреждены деревянные конструкции и на втором этаже. Всего от обрушения пострадали шесть квартир.

В Ялте на дом рухнула подпорная стена: Жители делятся подробностями ЧП.Даниил Даскалеску проснулся от страшного грохота и сначала не мог понять, чтоже произошло. Видео: Галина Коваленко.

Подходы к квартирам, пострадавшим в ЧП, загородили запрещающей лентой, но жители, рискуя жмзнью, пытаются спасти саое домашний скарб.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Спасатели отгородили эту часть дома полосатой лентой. Отключена вода, нет и газа. Рудаковым выделили две комнаты в пансионате Куйбышева.

- Хорошо, что есть крыша над головой, но правда очень холодно - спим в шапках и куртках, укрывшись одеялами. Нет и горячей воды. Младшую неудобно теперь в детсад водить - далековато, а коляску вместе с другими вещами на кухне завалило, - устало вздыхает Мария Рудакова. - Сейчас насыпала в кеды горчицу и хожу - чтобы не простыть. Спасибо добрым людям за помощь - помогли с питанием, одеждой, вот и электроплитку дали.

Остальные жильцы кто отказался от переселения, пусть даже временного, кто устроился у родни.

Татьяна Дорошенко всю жизнь прожила в заваленном стеной доме и никуда не хочет переселяться.

- С 1947 года живу в доме - с самого рождения. Здесь меня бабушка отогревала возле духовки - я родилась недоношенной семимесячной. И никуда отсюда не пойду, - наотрез отказалась соседка Рудаковых - Татьяна Дорошенко.

Пенсионерка сейчас перебралась в сарайчик-кухню, где ютится вместе с двумя собаками и котом. Остальных же, оставшихся без крова, приютила родня. Но они все выходные провели в переулке Ломоносова - потихоньку вытаскивали вещи из квартир.

Бьют тревогу и жители соседнего дома 11 «ж», что стоит впритык к 15-ому, где рухнула подпорная стена.

В соседнем доме № 11 "Ж" после ЧП стали трескаться стены.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- После ЧП на стенах нашего дома и потолке появились трещины. Опасаемся, что наша двухэтажка может просто-напросто расползтись по швам, - рассказал житель дома 11 «ж» Яков Квиташ. - Поставили в известность власти и сейчас ждем ответа.

Установят новую стену

В эти выходные никаких работ по ликвидации последствий ЧП не было. Груды грязи и камней лежат нетронутыми.

- Нам коммунальщики сказали, что пусть сначала все подсохнет, тогда и начнем вывозить, - поделились с «Комсомолкой» жители дома. - Но когда подсохнет?! Синоптики же обещают на этой неделе сплошные дожди?!

- На первом этапе от остатков подпорной стены будет отводиться вода, а затем специалисты приступят к расчистке места обвала и установке новой подпорной стены, - сообщил глава администрации города Ялта Алексей Челпанов.

По словам мэра, в муниципалитете в ближайшее время проведут инвентаризацию всех подпорных стен, лестниц и подъездных путей.

- Многие из этих объектов строились в прошлом, а то и позапрошлом веке и нуждаются в полной реконструкции. Первоочередное внимание будет уделено аварийным конструкциям, - отметил Челпанов.

Власти советуют жителям дома, чье имущество пострадало, обратиться с документами в городской департамент социальной политики.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В мэрии также отметили, что угрозы обрушения здание не существует. Людям же, которые потеряли имущество из-за обрушения стены, нужно обратиться в городской департамент социальной политики.

В Ялте жители дома, где упала подпорная стена, опасаются, что их двухэтажка может рассыпаться как карточный домик.Люди считают, что дом № 15, перееулок Ломоносова, серьезно пострадал при ЧП и жить в нем опасно для жизни. Здание нужно капитально отремонтировать, чтобы избежать трагедии.

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