Сходили за хлебом - спасли свои жизни: Постояльцы рухнувшего с обрыва отеля в Севастополе рассказали о ЧП

2 Авг. 15:04 2018-08-02T19:07:05+03:00

Вниз сползли два гостиничных номера, сауна, бассейн и смотровая площадка с бассейном. двухэтажное здание у Фото: Галина КОВАЛЕНКО

За несколько часов до трагедии во дворе образовалась трещина [фото]

Изменить размер текста: A A

Мыс Толстый на северной стороне Севастополя 30 июля потряс жуткий грохот: с обрыва рухнуло двухэтажное строение, а еще один дом на том же участке наполовину завис над пропастью. Глинистый грунт, на котором стояли здания, обвалился из-за оползня. "Комсомольская правда - Крым" отправилась в садовое товарищество "Парус", где произошло ЧП.

Море оползень окрасил в коричневый цвет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ХОДИЛИ ЗА ХЛЕБУШКОМ - ИСЧЕЗ ДОМ

Хотя в СМИ обрушившееся сооружение называют "баней" или "хозпостройкой", бывшие жильцы утверждают: в обрыв улетели два номера мини-гостиницы. Еще один корпус чудом уцелел.

- Нам, можно сказать, подфартило. Все произошло часа в четыре дня, мы все уехали в магазин, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" турист из Иваново Денис, который снимал комнату в рухнувшем доме.Когда вернулись, то сыновья побежали вперед, а мы сзади с тещей шли. Я тащу пакеты с продуктами. Но тут нас притормозил хозяин. Все, говорит, ищите место для ночлега. Я сначала подумал, что это шутка. Говорю, хорош, ты чего?

Во дворе мини-отеля переполох: владельцы быстро вытаскивали на улицу стиральные машины, выгоняли за ворота свой Infiniti. Вдобавок, жутко воняло газом. Стало понятно - это не розыгрыш.

Рухнувшее здание было двухэтажным.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Двухэтажная постройка на краю домовладения, бассейн и смотровая площадка с беседкой растворились в воздухе, как будто после фокуса Копперфильда.

Дом, где Денис с семьей жил на втором этаже, тоже сползает.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

А дом, где семья Дениса сняла комнату, оказался свисающим с края обрыва.

Мужчина вместе с тещей отвели детей в сторонку - от греха подальше, а сами побежали к себе, на второй этаж - сумки собирать по-быстрому.

Туристам из Иваново снова повезло:

- Мы хоть вещи успели забрать, но вскоре приехали эмчеэсники, и уже они никого не пускали даже близко ко двору. Наши соседи снизу, которые снимали номер на первом этаже, пришли к вечеру с пляжа и не смогли к себе попасть. Сидели допоздна на надувных матрасах на улице - ждали, когда вещи отдадут.

ПРИЧИНА ЧП - БАССЕЙН?

По словам Дениса, на первом этаже упавшей в обрыв «хозпостройки» была недоделанная баня-сауна, а на втором располагались два гостиничных номера с видом на море. Их сдавали по 3000 рублей за сутки. За сутки до ЧП оттуда как раз съехали постояльцы - семья с маленькими детьми.

На смотровой площадке осталась мебель.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Рядом с баней располагалась беседка и большой бассейн. Турист предполагает, что постройка рухнула вниз как раз из-за него.

Дети обожали купаться в бассейне на краю обрыва. Фото: соцсети

- Огроменный бассейн практически на краю обрыве стоял, а в нем кубатура воды какая! Наши дети постоянно купались в нем, а сами хозяева любили тусоваться в беседке на смотровой площадке, - объяснил собеседник. - Хорошо, что не ночью все случилось. Электропровода же сразу оборвало - что бы мы в потемках делали?! Да еще на втором этаже, - поделился Денис.

Он также заявил, что часа за 3-4 до обвала между бассейном и беседкой появилась трещина, вот только хозяин, по словам отдыхающего, не стал бить тревогу.

- Засыпал туда мешок цемента. И все. Как раз по этой линии и обвалилось потом, - отметил наш собеседник.

ЦЕНА ВОПРОСА

Семья Дениса успела прожить в доме шесть дней. За большой просторный номер они отдавали по 2 тысячи рублей за сутки. Оплатили до 1 августа, а съехать из-за ЧП пришлось 30 июля.

- Деньги вернули?

- Да нет, за 1,5 суток не отдали, но поверьте, просто им не до этого, - с истинно русской щедростью рассуждает Денис. – Хотя, судя по всему, хозяева при деньгах.

Из мини-отеля вывозят имущество.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

"Комсомольская правда - Крым" попыталась пообщаться с хозяином, но Михаил не стал разговаривать с нашим корреспондентом.

Возможно, для интеллигентной беседы был не самый подходящий момент. Возле ворот мини-отеля стояла фура, куда грузили имущество: матрасы, стулья, мебель, цветы в огромных горшках, микроволновки и другой скарб.

Соседи поговаривают, что супружеская пара из Москвы купила злополучный мини-отель в 2016 году качестве "готового бизнеса" - якобы за 17 миллионов рублей.

Как сообщалось, из-за активизировавшегося оползня в опасности оказались еще 33 дома в том же садовом товариществе. Сейчас чиновники думают, куда переселить людей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ведущий геолог оползневой службы ГУП «Крымгеология» Алексей Федоров:

- Оползень «Учкуевский» существует с незапамятных времен, еще в 1965 году он был описан, официально зарегистрирован, и ему присвоен №921. До конца ХХ века оползень проявлял себя, а затем затих. И вот снова. Общая протяженность оползня - 1100 метров, а активизация идет на 600 метрах. Виной тому ливни, морские шторма и человеческая деятельность - строительство домов и гостиниц, которые увеличили нагрузку.

- Можно ли спасти строения?

- Цена вопроса - не один миллиард рублей. Все дома, расположенные там, того не стоят.

Алексей Федоров посоветовал, прежде чем покупать недвижимость, проконсультироваться с о специалистами оползневой службы.

- В 70-тые года прошлого века, когда зашла речь о нарезке садового-огородных участков в районе оползня «Учкуевский» №921, мы порекомендовали отступить от бровки не менее 50 метров, но нас никто не послушал. Мало того, вместо грядок с помидорами и садов с яблонями здесь стали строить трехэтажные дома.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Правозащитник, юрист Жан Запрута:

- Пострадавшим от оползня, во-первых, нужно обратиться в МЧС и городскую администрацию, чтобы получить подтверждающие документы о ЧС. Во-вторых, каждому пострадавшему нужно зафиксировать факт уничтожения каждого имущества. По федеральному законодательству люди имеют право на компенсацию. Деньги на эти цели выделяются из резервного, так называемого стабилизационного фонда. В третьих, если пострадавшие от оползня захотят идти дальше, то им нужно установить вину того органа, которые допустил эту ситуацию и не предпринял необходимых мер для ее предотвращения. И тогда можно будет предъявить иск о возмещении ущерба к этому органу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Активизировался оползень: В Севастополе 33 дома могут рухнуть с обрыва

Одно строение уже упало вниз, другое - висит над пропастью (подробнее)

В Севастополе баня упала в обрыв, а дом завис над пропастью: 8 человек эвакуировали

30 июля в районе мыса Толстый на Северной стороне обвалился грунт (подробнее)