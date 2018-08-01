Активизировался оползень: В Севастополе 33 дома могут рухнуть с обрыва

1 Авг. 13:47 2018-08-01T13:48:57+03:00

Баня мини-отеля уже рухнула с обрыва. Фото: МЧС РФ по г. Севастополю

Одно строение уже упало вниз, другое - висит над пропастью [фото]

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В Севастополе 33 дома на Радиогорке оказались в опасности. Одно здание уже сползло в обрыв, еще один двухэтажный дом вот-вот последует за ним, и власти подумывают об эвакуации соседей. Вопрос обсуждали на заседании межведомственного оперативного штаба по поводу ЧП.

Напомним, из-за оползня в районе мыса Толстый произошел обвал грунта. В итоге в овраг рухнула баня, а жилой дом наполовину висит над пропастью. Остальные жилые дома - тоже в опасности.

Куда деваться людям?

- Департаменту архитектуры и градостроительства дано поручение выяснить правомерность выделения земельных участков и постройки капитальных сооружений (в районе ЧП, - ред.), - сообщил «Комсомольской правде в Крыму» председатель Нахимовского МО Севастополь Михаил Брицын. – Нам как муниципалитету довели задачу оповещения людей, а это получается 33 дома на первой линии, о том, что на данном участке идет оползень и нахождение в домах небезопасно.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РФ по г. Севастополю

Что же дальше - пока еще никто не знает: сейчас специалисты МЧС обследуют Радиогорку и выясняют, насколько оползень активен. Пока еще нет окончательных выводов.

- Я же могу сказать, что там оползень начался еще в советское время, и сейчас уже дошел до жилых домов, - отмечает глава.

- 33 дома в зоне ЧП! А что же предлагают делать жителям? – резонный вопрос.

- Еще непонятно, что дальше будет с людьми, по какому пути пойдут власти - выкуп, замен или что-то другое. Это не наши полномочия. Земля не муниципальная, а городская, - отмечает Михаил Брицын.

Цена вопроса

В зоне оползня оказались 33 дома. Фото: пресс-служба МЧС РФ по г. Севастополю

Насколько же на Радиогорке дорогая земля?

- У нас в Севастополе везде дорогое жилье. Недешевое и в зоне оползня, потому что люди покупали дома с видом на море, плюс шаговая доступность пляжа. Дома есть как ЖС (жилищное строительство. – Автор), так и садового товарищества. Есть и одноэтажные, и трехэтажные. Много очень зданий переоборудованы под мини-гостиницы, - рассказывает глава.

Здание скоро полностью сползет вниз. Фото: МЧС РФ по г. Севастополю

Примерная рыночная цена «сползшего» дома - порядка 10 миллионов рублей. Причем у здания есть все документы – земля выделена под индивидуальную жилую застройку, дом официально имеет официальный статус жилого строения. Он не входит в соседний садовый кооператив и отдельно запитывается электричеством. Здание частично переоборудовано под мини-отель.

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