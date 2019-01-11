В Ялте рухнула 15-метровая опорная стена

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:15:28+03:00

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Рано утром, 11 января, стало известно, что Ялте на переулке Ломоносова, обвалилась опорная стена. Длина рухнувшего сооружения 15 метров, ширина 10 и высота 1 метр. Груды бетона, арматуры и грунта частично заблокировали выход из жилого дома.

Виновником происшествия стал сход сели – это поток из грязи и камней, сползший с горного склона.

- Пострадавших или погибших в результате происшествия нет. С места проведения аварийно-спасательных работ эвакуированы 8 человек, в том числе 4 ребенка, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

На переулке Ломоносова сейчас работают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС РК, «Крымгазсети», «Водоканал ЮБК», «Крымэнерго» и полиции.

Сход сели спровоцировала плохая погода. На Крымском полуострове уже несколько дней подряд идут обильные осадки: дождь и снег.