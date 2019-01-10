В крымских горах ожидается сход снежных лавин
В горах Крыма во второй половине дня 10 января и в течении пятницы, 11 января, в районе Ай-Петри ожидается сход мокрых снежных лавин.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на гидрометцентр полуострова.
ПОМНИТЕ
Спасатели призывают жителей республики соблюдать правила безопасности в районах возможного схода лавин:
- Не выходите в горы в снегопад и непогоду
- Находясь в горах, следите за изменением погоды
- До выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.
КОНКЕРТНО
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить "101" - единый телефон пожарных и спасателей.
Напомним, 5 января спасатели 12 часов освобождали сотню автомобилистов, которые застряли на Ай-Петри после схода снежных лавин. К счастью, никто из людей не пострадал.