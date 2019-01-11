2019-01-11T13:21:29+03:00
Происшествия

"Проснулись от толчка, думали - землетрясение!": В Ялте 15-метровая подпорная стена завалила вход в жилой дом

С гор сошел селевой поток, спасатели эвакуировали 8 человек [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Стена рухнула прямо на дом. Фото: МЧС РКСтена рухнула прямо на дом. Фото: МЧС РК
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Запах газа и входная дверь, заваленная с улицы камнями и грязью: такой сюрприз ждал ранним утром 11 января обитателей дома по переулку Ломоносова в Ялте.

Из-за схода сели рухнула подпорная стена. На Южном берегу Крыма уже несколько дней подряд идут дожди, из-за которых и сошел с гор мощный поток грязи и камней.

- С внутренней стороны дома обвалилась опорная стена, завалило квартиры на первом этаже, несколько квартир эвакуировали через окна, - рассказали очевидцы.

- Что у меня нового? У меня жесть! Ночью проснулись от толчка-хлопка! Думала - землетрясение, а оказалась обвалилась подпорная стенка у дома. Порвало газовые и водяные трубы, отрубился свет! А у меня беременные кошки! - возмутилась в соцсетях жительница пострадавшего дома Ольга.

В МЧС уточнили: длина подпорной стены - 15 метров, ширина - 10 метров, высота - 1 метр.

- Пострадавших или погибших в результате происшествия нет. С места проведения аварийно-спасательных работ эвакуированы 8 человек, в том числе 4 ребенка, - рассказали крымские спасатели.

Одна из семей, проживающих в доме, в полном составе пришла на станцию «Скорой помощи».

- К нам обратились четыре человека, - рассказали «Комсомольской правде - Крым» медики. - Никаких травм и ушибов - просто люди очень сильно напугались и перенервничали. У главы семейства давление от стресса повысилось. Мало того, что они не смогли свободно выйти из дома, так еще очень сильно пахло газом, потому обвал повредил газопровод. Но нет и речи об отравлении, потому что был свободный доступ свежего воздуха и все вредные вещества выветрились. Мы же оказали обратившимся профилактическую помощь, привели в норму давление. И они ушли домой.

Дома, подобные разрушенными, ялтинцы зовут «ласточкиными гнездами». Это очень старый жилой фонд, построенный на горных склонах, где регулярно сходят селевые потоки. Кроме того, дома постоянно разрушаются из-за оползней.

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