Осторожно, мошенники! Крымчанам втридорога предлагают установить датчики утечки газа

После прокатившихся по стране газовых трагедий: сначала взрыва дома в Магнитогорске, когда в Новый год погибли 39 человек и еще около ста остались без жилья, а теперь еще и взрыва и обрушения подъезда в Шахтах в Крыму объявились мошенники. Парни крепкого телосложения ходят по квартирам и проверяют газовое оборудование.

Заходя в дом, просят показать газовые колонки и плиты, спрашивают, не барахлят ли приборы, а потом сообщают, что именно сегодня будто бы последний день, когда с 50% скидкой пенсионеры и другие льготники могут установить датчики утечки газа. Мол, программа эта действует еще с весны, все соседи эти приборы установили, а вас якобы дома не оказалось в эти дни.

Вроде, штука эта полезная, тем более, что взрывы газа в домах в последнее время участились. Но от суммы, которую озвучивают лже-газовщики, волосы становятся дыбом.

- По акции стоимость установки датчика от 7 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида прибора, а завтра, если вы откажетесь от установки, придется платить от 14 до 20 тысяч рублей, - стращают мошенники. -Устанавливать вам в любом случае его придется, это обязательная программа, действующая по всей стране.

Приборы «специалисты» готовы установить в этот же день, а гарантию дают на 20 лет вперед. Датчики у них все с собой, при этом никакие документы заполнять не надо и заявления на установку писать тоже не нужно. Платите денежки, и все сделаем.

- Молодой человек так уверенно рассказывал про эти датчики, что я поверила ему. Только такой суммы у меня на руках не было. Пенсия всего 8500 рублей, и я ее уже всю распределила на продукты и лекарства, простыла сильно. Хотела уже по соседям бежать занимать, но кто ж даст, датчик почти всю мою пенсию стоит, - рассказывает «КП-Крым» пенсионерка Лариса Петрова.

В "Крымгазсети" советуют проверять у непрошенных гостей документы и не подпускать сомнительных специалистов к газовым приборам.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В случае отказа, мошенники просят подписать документ, причем написанный от руки, мол, что вы сами нарушаете закон и будете нести ответственность за то, что отказались от установки «обязательного» прибора. А потом еще и штраф придется платить, так как с февраля начнутся поквартирные проверки.

- В последнее время участились обращения граждан с жалобами на фирмы, предоставляющие услуги по газоснабжению или навязывающие крымчанам установку какого-либо дополнительного оборудования, - подтверждают в пресс-службе предприятия «Крымгазсети». - Программы по обязательной установке датчиков утечки газа нет. Приборы, конечно, полезные, но люди устанавливают их по желанию и не за такие деньги.

КУДА ЗВОНИТЬ

Любую информацию по организациям, имеющим лицензии на производство работ по газификации, установке дополнительного оборудования и проведению других услуг можно получить по телефонам ГУП РК «Крымгазсети»: (3652) 25-55-11, 27-44-49.

В случае возникновения утечки газа звоните 104.

ВАЖНО

Как распознать афериста

- Просите показать удостоверение сотрудника, занимающегося газовыми вопросами.

- Требуйте предоставить приказ на выполнение тех или иных работ, оформленный на официальном бланке, с номерами приказа, подписями и печатями ответственных за это лиц.

- Газовщик должен дать номер телефона, по которому вы можете узнать подробную информацию, и ни в коем случае не препятствовать этому.