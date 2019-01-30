"С каждым годом все плачевней": Крымчан возмутили жуткие фото государственного детского лагеря

Горы мусора, покосившиеся уличные тренажеры, обвалившаяся штукатурка - такие фотографии детского лагеря "Лесной", расположенного под Судаком, разместил в соцсети общественник Александр Талипов.

Летняя площадка завалена мусором. Фото: Александр Талипов

- Прогулка. Военно-спортивный лагерь "Юный разведчик", ныне ДОЛ "Лесной", образован в 1970 году, не функционирует, разрушен, - написал Талипов.

Уличные тренажеры покосились. Фото: Александр Талипов

Действительно, на снимках детский оздоровительный лагерь выглядит более чем удручающе.

Так выглядят корпуса снаружи. Фото: Александр Талипов

- Я закрывал этот "лагерь" в 2016 году, и он опять возродился. Там жуткая антисанитария, разрушающиеся бараки, пищеблок, после вида которого надолго пропадает аппетит, как можно туда отправлять своих детей? Мы получили путевку как одаренные дети - в Лесной, там оказалось, это лагерь для "спецконтингента"! - возмутился в комментариях к снимкам еще один симферопольский общественник Таврид Музафаров.

Так выглядела душевая в 2016-м. Фото: Таврид Музафаров

- Да он такой уже лет 10, я в этих местах на лошадках катаюсь и часто через лагерь ездим. С каждым годом он все плачевней, но я ни разу не видела там охрану, - поделилась крымчанка Ольга.

- Сестра в детстве ездила. Году в 2010... Он уже тогда в таком состоянии был, - подтверждает жительница Симферополя Юлия.

- Отличный был лагерь. С баней и душем шарко, - вспоминает местный житель Алексей.

Лагерь "Лесной" является муниципальным и принадлежит горадминистрации Симферополя. В 2018 году чиновники бодро отчитались, что лагерь станет военно-патриотическим, где ребятишек будут обучать тактике ведения боя, познакомят с различными видами оружия.

Такие фото лагеря опубликовала горадминистрация Симферополя в 2018 году

По данным администрации, в лагере провели капремонт в спальных комнатах и санузлах, оборудовали помещения для игры в страйкбол и занятий альпинизмом, территорию обеспечили системой видеонаблюдения.

Корреспондент «КП-Крым» поинтересовался у главы Симферополя Натальи Маленко, в каком состоянии находится лагерь.

- В «Лесной» сегодня поехала комиссия от администрации. Ее возглавляет первый заместитель главы города Татьяна Свириденко. Они посмотрят и скажут, что там и как. Мы не знаем, откуда фотографии появились в Интернете, - заявила градоначальница.

На страничке лагеря ВКонтакте - только позитивные отзывы школьников:

- Я так хочу в г. Судак, в лагерь "Лесной", я так по нему соскучился! Эти домики, горка в столовую! - пишет крымчанин Рефат.

Дети публикуют позитивные отзывы о лагере. Фото: страница ДОЛ "Лесной" / ВКонтакте

- Лагерь мне понравился - всем спасибо! Мероприятия , концерты и вожатые - прикольные! Я планирую еще раз туда попасть. Это круто! Всем привет августовском заезду и отряду номер 5! - добавляет Саша.

Помимо "Лесного", у администрации Симферополя еще два муниципальных лагеря - "Баланово (Белогорский район) и "Отважный" (Судак). Последний власти выставили на продажу еще летом прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Севастополь: дети в лагере «Ласпи» заболели из-за грязи в пищеблоке

Специалисты установили причину острой кишечной инфекции (подробнее)

В Керчи 8-летняя девочка получила ожоги в детском лагере

Прокуратура завела по ЧП в «Черноморочке» уголовное дело (подробнее)