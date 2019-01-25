2019-01-25T14:19:46+03:00
Туризм

Отпуск в Крыму-2019: Объем ранних продаж авиабилетов вырос на 37%

Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В 2018 году в Крым приехало рекордное число туристов - 6,8 млн. В этом году ждут еще больше.В 2018 году в Крым приехало рекордное число туристов - 6,8 млн. В этом году ждут еще больше.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Лето еще не началось, а туристы уже раскупают билеты в Крым. Спешат, чтобы, как в прошлом году, не подскочили цены. В разгар курортного сезона стоимость билетов, например, из Москвы в Симферополь доходит до 20 тысяч рублей в одну сторону.

- Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики международного интернет-сервиса для путешественников Biletix, - сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

По данным аналитиков, на Крым приходится 21% бронирований, на втором месте - Сочи - 5,7%. Наибольшее число броней авиабилетов зафиксировано традиционно из Москвы (71%), Санкт-Петербурга (8,3%), Тюмени (2,4%), Екатеринбурга (2,3%) и Самары (2,1%).

Напомним, в 2019 году Крым оказался самым популярным курортом России.

Второе место занял Краснодарский край, третье - Санкт-Петербург, четвертое и пятое - Карелия и Ставрополье соответственно.

Рейтинг 5 самых топовых туристических направлений составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, опираясь на данные раненого бронирования. Второе место занял Краснодарский край, третье - Санкт-Петербург, четвертое и пятое - Карелия и Ставрополье соответственно.

Туристы чаще всего бронируют отдых на российских курортах на период от 7 до 12 дней. На жилье готовы потратить от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в день.

- Самый длительный отдых бронируют на курортах Крыма (12 дней), по длительности экскурсионных туристических поездок лидирует Санкт-Петербург (6 дней), - уточнили в сервисе бронирования. - В Крыму семья в сутки на жилье готова тратить в среднем 2,8 тысяи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге на 100 рублей меньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

В 2018 году Крым принял рекордное число туристов - 6,8 миллиона туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%.

Власти считают, что причин для этого несколько. Первое, открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», благодаря чему лучилась транспортная доступность. Второе, доступность цен, с чем могут поспорить как местные жители, так и приезжие. Третье, сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

Кстати, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% - самолетами. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.

В Севастополе в новогодних гуляниях приняли участие больше 80 тысяч туристов.

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