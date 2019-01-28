2019-01-27T18:17:07+03:00
Общество

Симферопольцы просят вернуть общественные бани: Чиновники предлагают им бесплатно мыться 12 раз в году

В столице региона в дефиците заведения, где можно по доступной цене попариться и смыть грязь
Галина КОВАЛЕНКО
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Мыться и париться любят многие.Мыться и париться любят многие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Верните народу бани!

В Симферополе нет ни одной общественной бани - такой проблемой поделился с «Комсомольской правдой - Крым» Александр Бушуев, ветеран войны в Афганистане.

- Закрыли баню № 5 на улице Училищной. Повесили замок на дверь бани на площади Советской. На Севастопольской вместо бани № 4 появился дом. Строители клятвенно обещали построить рядышком банно-прачечный комбинат, но почему-то напрочь об этом забыли. Исчезла и баня № 2 возле у Салгира, в районе музыкального училища, - и ветеран отметил, - да, на Гончарова вместо муниципальной бани сделали частную, но цены там слишком высокие.

Нужны ли вообще общественные помывочные городу, если в квартирах есть ванны и душевые кабинки?

- Во-первых, не все люди живут в квартирах со всеми удобствами – в Симферополе полно трущоб, где до сих пор местная канализация и люди моются в тазиках. Причем большинство жителей таких домов – это люди пожилого возраста, которые получают весьма скудную пенсию и не могут себе позволить сауну или хамам, - считает собеседник. – Во-вторых, есть просто любители пара, к которым я и отношусь. В ванной никак не попаришься. Нельзя толком прогреть кости и в новомодных саунах и подобных заведениях. Симферополю нужно вернуть общественные парилки!

Пенсионер даже создал инициативную группу, которая борется за доступные парилки для всех любителей березовых веников и просто чистого тела.

Без денег можно смыть грязь 1 раз в 30 дней

Чиновники мэрии Симферополя считают, что «банной» проблемы в городе не существует.

- В городе есть льготное обслуживание в банях и парикмахерских, - сообщила начальник департамента труда и соцзащиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

В разряд льготников попадают инвалиды, ветераны, малообеспеченные граждане, а также симферопольцы, которые или имеют печное отопление в доме или вообще не имеют удобств - душа, ванны.

- Талоны выдаются гражданину из расчета один талон на одно посещение общего отделения бани в месяц, но не более 12 талонов в год, - подчеркнула руководитель.

В минувшем году в бане на улице Гончарова, 4, бесплатно побывали больше двух сотен человек.

Всего из бюджета на бесплатные парилки для народа потратили 587 100 рублей.

В этом году денег на бесплатные талоны дали чуть меньше.

Полмиллиона рублей на парные – это много или мало?

Несложные арифметические подсчеты показывают, что в этом году 167 счастливчиков-льготников смогут раз каждый месяц, один только раз, париться и мыться на бюджетные деньги.

Всего же в городе только пенсионеров порядка 100 тысяч человек.

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