Розы, лилии и пионы: Молодые художники превратили серый забор в Симферополе в гигантскую картину

Невзрачный бетонный забор, ограждающий школу-интернат на улице Гагарина, среди зимы расцвел лилиями и гиацинтами, розами и пионами.

Ребята потратили на расскраску бетонных плит четыре дня.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Виновников переполоха «Комсомольской правде - Крым» удалось застать на месте: двое молодых людей усердно докрашивали бетонные плиты.

- Все сделали за свой счет! - улыбаются художники Дмитрий и Даниил, услышав вопрос о деньгах.

Ребята используют для работы аэрозоли, оставшиеся от коммерческих заказов.

- Ну, еще тысяч на 15 докупать пришлось, - признаются они.

Зачем?

Дмитрий Аксютенко превратил забор в местную достопримечательность и заодно пропиарил себяФото: Галина КОВАЛЕНКО

- Решил разрисовать забор для рекламы: мне нужны заказы и клиенты. Я еще не художник - хочу в Санкт-Петербург уехать на учебу, а на это потребуется примерно полмиллиона рублей. Я же с женой поеду - без нее никак! Супруга тоже рисует, но занимается компьютерной графикой, - признался Дмитрий Аксютенко.

Парень наотрез открещивался от почетного звания добровольца:

- Кривить душой не мое. Добродетели, волонтеры - это те, кто мебель в детский дом покупает, а сами спят дома на полу. Город, конечно же, люблю, но пока нет возможности делать Симферополю дорогие подарки просто так.

Забор на Гагарина выбрали неслучайно - место многолюдное: рядом больница №6, налоговая инспекция и жилые многоэтажки.

Разрешение на работу живописцы у властей взяли, поэтому за вандализм их не накажут и коммунальщики не будут смывать красоту с забора.

Горожане по-детски радуются заборной живописи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Одна старушка подошла, расплакалась и сунула в карман мне тысячу рублей на краски, а девушка двести рублей принесла, - рассказали художники. - Еще нас жители ближайших домов жалеют, что мы работаем в такую сырость, и угощают бутербродами, поят чаем.

Четыре дня понадобилось, чтобы 30-метровый забор превратить в художественное полотно.

- Гарантия - восемь лет, - Дмитрий окинул взглядом свое широкомасштабное творение. - Но если вандалы что-нибудь здесь начудят, то обязательно исправлю - пусть все будет красиво!

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