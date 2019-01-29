Картину Куинджи в Третьяковке украли так же, как этюд Поленова из крымского музея 14 лет назад

Музейщики еще не могут отойти от дерзкого ограбления в Третьяковской галерее в Москве, когда «ценитель искусства» из Феодосии на глазах у всех снял картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» и просто вышел. В 2005 году в Севастополе произошло то же самое, только украсть средь бела дня удалось этюд знаменитого художника Василия Поленова «Монастырь над рекой».

Картина с изображением Вознесенского Печерского монастыря под Нижним Новгородом, написанная в конце ХIХ века, выставлялась в художественном музее имени Крошицкого. Камер наблюдения 14 лет назад в учреждении не было...

...Обычный сентябрьский будний день, когда посетителей в музее мало. На все залы - всего два смотрителя. Этим и воспользовались грабители. Один отвлекает, другой снимает с рамы этюд и меняет его на фотокопию. Хитрецы отксерокопировали этюд из художественного альбома!

Проходя мимо картины, сотрудница бросила мимолетный взгляд на картину и остолбенела.

«Почему он синий?!», - промелькнуло у нее в голове.

Фотокопия не может отобразить всю палитру красок, при распечатке переборщили с синими оттенками.

Что тут началось! Картина находилась в коллекции музея с 1927 года и вдруг - украли!

Картина, как рассказала тогдашний директор музея Наталья Бендюкова, держалась на веревках - из-за ремонта, который проходил в здании. Снять ее за пару минут не составило труда. Но вот «пальчики» свои на раме грабители оставили.

Пробив их по базе, правоохранители выяснили, что в Крым заехали «гастролеры» со стажем. На их счету оказалось 20 украденных картин из музеев Украины и Польши! В основном, они выполняли "заказы" частных коллекционеров.

Спустя полгода после ограбления полицейский под прикрытием в образе миллионера, обожающего искусство, вышел на связь с преступниками. Их взяли, когда они в Кировоградской области Украины пытались продать картину Айвазовского, украденную из одесского музея. Но Поленов, которого стащили в Севастополе, уже «ушел» за границу.

Зато власти, наконец, раскошелились на охрану и камеры для музея.

Тогдашний директор музея Наталья Бендюкова встречала возвращенный пейзаж. Фото: Севастопольский музей имени Крошицкого

Этюд обнаружили в 2006 году, она оказалась в числе краденого антиквариата из Эрмитажа, который изъяли правоохранители. Вернуть картину оперативно в Крым не удалось. Сначала шли долгие судебные разбирательства, во время которых произведение искусства служило вещдоком. Затем начались всевозможные бюрократические препоны, а затем - Крымская весна.

Севастопольский музей получил этюд назад лишь 10 лет спустя, в 2015 году. Картина снова заняла законное место в экспозиции, с ней могут ознакомиться все гости города-героя.

КСТАТИ

Стоимость пейзажей Поленова на аукционах - до 22 млн рублей.

СПРАВКА КП

Василий Поленов (1844 - 1927) - русский художник, мастер пейзажной и исторической живописи.

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