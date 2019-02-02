7 важных вопросов о трассе «Таврида»

1. Почему на некоторых участках навигаторы показывают, что водители едут в поле?

Трасса "Таврида" есть в "Яндекс.Навигаторе"Фото: Александра КОРШУНОВА

- Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс.Навигатора». До начала запуска первой очереди АО «ВАД» предоставило им все необходимые схемы, поэтому трассировка «Тавриды» в Яндексе показана верно и удобна для использования. Что касается Гугла, то отсутствие «Тавриды» на его карте связано с американской политикой в отношении Крыма, повлиять на которую генподрядчик строительства не в состоянии. Этот вопрос обсуждали в Госдуме, приглашая туда представителей Гугла, которые обещали нанести «Тавриду» на карту, отображаемую в российском сегменте.

2. Разметка во многих местах уже стерлась. Проблемы с качеством?

- Строительство продолжается, и дорожная разметка, которую наносили на участках первой очереди «Тавриды», начиная с октября, выполнена краской. Учитывая, что в начале января на трассе были большие работы по уборке снега, местами она сошла. Там, где это требуется, дорожная разметка будет нанесена заново, она будет обновляться до завершения строительства. В конце 2020 года, перед вводом дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится долговечная термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему.

3. Хотим больше указателей.

- Если есть какие-то просьбы и пожелания, в том числе касающиеся установки дополнительных знаков или обновления дорожной разметки, отправляйте их на эл почту: vadrk@zaovad.com и в службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru.

4. Где заправиться?

Проект строительства «Тавриды» не предполагает развития инфраструктуры, это отдельный проект, реализацией которого занимается Минэкономразвития Республики Крым. Компания «ВАД» ответственная за строительство дороги, кроме того, создаст площадки, которые будут использованы под заправки и многофункциональные комплексы. Сейчас на «Тавриде» стоят указатели, которые направляют транспорт на заправки, установленные на старой трассе.

5. Что делать, если проколол колесо? Куда съезжать, если повсюду стоят барьерные ограждения?

Строительство федеральной трассы продолжаетсяФото: Александра КОРШУНОВА

- Следует учитывать, что строительство «Тавриды» продолжается, и к декабрю 2020 года крымчане поедут не по двухполосной дороге от Керчи до Симферополя, а по четырехполосной до Севастополя. Неудобств, связанных с тем, что не хватает места для замены колеса, не будет. Водитель сможет остановиться на крайней правой полосе, выставить знак аварийной остановки и спокойно устранить проблему. Сейчас мы все ездим по строящейся трассе, движение на «Тавриде» открыто по схеме 1+1, по одной полосе в каждую сторону. Снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет, поэтому съехать с дороги где угодно не получится. Вдоль трассы есть около 10 площадок для отдыха. Если неприятность произошла рядом с ними, то запаску можно поставить там. Если до площадки ехать далеко, придется менять колесо на трассе, поставив рядом знак аварийной остановки.

6. В некоторых местах дорога неровная. Есть ли гарантия?

Гарантийный срок на «Тавриду» - от 4 до 8 летФото: Александра КОРШУНОВА

- Рабочее движение мы должны были запустить по двум полосам в конце 2018 года. Местами спешили, возможно, где-то может быть недостаточно уплотнен грунт или вылезет небольшая просадка в районе искусственных сооружений. Все это будет выявлено и исправлено за наш счет задолго до наступления курортного сезона. Водители не увидят толпы строительной техники, которая пытается что-то исправить. Это незначительные рабочие моменты, которые не угрожают безопасности дорожного движения. К моменту ввода дороги в эксплуатацию она будет проверена рабочей комиссией заказчика, который просто не примет трассу, если на дорожном покрытии будут даже малейшие дефекты. После ввода «Тавриды» в эксплуатацию на все элементы дороги будет действовать гарантийный срок, в течение которого генеральный подрядчик за свой счет будет обязан устранить любые выявленные недостатки.

Гарантийный срок на «Тавриду» - от 4 до 8 лет. 4 года - гарантия на верхний, третий слой покрытия, который будет уложен непосредственно перед вводом дороги в эксплуатацию. На первой очереди, по которой сейчас едут машины, лежат два слоя.

7. Что будет с пробками?

- Главная проблема, которая была в прошлый курортный сезон, это пробка в районе Приморского, Берегового и Феодосии, где люди теряли по пять, шесть, а иногда и по семь часов, застряв на небольшом участке у моря. Сейчас эта проблема решена. Построена и запущена Приморская и Джанкойская развязки. Движение по ним открыто. Весь транзитный транспорт, который едет в сторону ЮБК, Симферополя, Евпатории пойдет по «Тавриде» мимо Феодосии. На Приморское, Береговое, Феодосию, Коктебель и Судак будут съезжать только те машины, которые едут туда по Приморской и Джанкойской развязке. Для водителей остается доступным и альтернативный маршрут по старой дороге от Феодосии до Белогорска. Учитывая это разделение потоков, затруднений в движении в летний сезон ожидать не приходится. Исключением может быть только пробки, вызванные грубым нарушением правил дорожного движения, повлекшим за собой ДТП.

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