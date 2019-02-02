В Крыму продается трехэтажный дворец «Мурад-Авур» за миллиард рублей

На Южном берегу Крыма продается дворец, который построили еще в 1911 году для генерала российской армии Николая Комстадиуса. Автор проекта архитектор, который занимался одновременно со строительством этого здания возведением Ливадийского дворца для императора Николая II.

Недвижимость находится в Гаспре, в парке «Чаир».

Внутри дворца расположены парадная столовая, бильярдная и кабинет с отделкой из красного дерева. Фото: "ЦИАН"

Объявление о продаже размещено на сайтах «ЦИАН» и «Яндекс.Недвижимость».

Всего в доме 3 этажа, его площадь составляет 1000 квадратных метров, а участок – около 100 гектаров.

Собственник утверждается, что земля ему принадлежит еще с 2017 года.

Площадь здания составялет 1000 квадратных метров. Фото: "ЦИАН"

Итак, на участке, помимо дворца из дикого камня, находятся: гостевой дом, гараж с гостевым этажом, флигель, летняя кухня-столовая, мраморная беседка, бассейн, деревянные беседки и парковые дорожки.

- В главном здании находятся семь спален, парадный зал в восточном стиле с камином и роялем и отделкой резьбой по мрамору, прихожая, гардеробная, кухня с современной техникой и винным шкафом, парадная столовая, кабинет с отделкой из красного дерева, - рассказал автор объявления.

Кстати, во дворце имеется свой SPA комплекс, бильярдная, "арабская комната" с тонкой резьбой стен, лифт.

- Уникальные исторические интерьеры, художественная лепка, резьба по мрамору и дереву были тщательно и качественно восстановлены лучшими реставраторами Санкт-Петербурга, - уверят собственник дворца.

Будущие собственники дворца смогут гулятьпо парку величиной в 100 гектаров. Фото: "ЦИАН"

Стоимость всего участка, вместе с дворцом - 1,1 миллиарда рублей. Это, кстати, уже сниженная цена: 23 января его хотели продать на 500 тысяч дороже.

Кстати, Крым занял 5 место в рейтинге самых дорогих однокомнтных квартир по всей России. Всего в этом списке 10 регионов: в лидеры выбились Санкт-Петербруг, Москва, Краснодарский край и Московская область.

Самая дорога «однушка» оказалась в Алуште, за нее просят 20,8 миллиона рублей. Она находится в современном курортном комплексе, там же и предлагаются однокомнатные апартаменты площадью 82 квадратных метров на 18 этаже.

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