Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов: Мы в ДНР не войну ездим поддерживать, а мир

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с концертами в Симферополе и Севастополе. Легендарную группу знают и любят за такие композиции, как «Черная луна», «Как на войне», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер-вертолет» и «Гетеросексуалист».

На концерте рок-музыкант исполнил знаменитые композиции. Фото:Наталья Ткаченко

Знаменитый рок-певец на фото и в жизни выглядит одинаково: подтянутый и динамичный. Про таких говорят, что человек в отличной форме. Артист ко всем расспросам отнесся доброжелательно, но все же говорить о чем-то совсем личном не стал.

КРЫМ НИКОГДА ЗАГРАНИЦЕЙ НЕ СЧИТАЛ - ЗДЕСЬ РУССКОГО ДУХА ВСЕГДА ПРЕДОСТАТОЧНО БЫЛО

- В день рождения вашей мамы Ирины Владимировны 2 февраля - вы даете концерт в Севастополе.

- Да, я позвонил и поздравил. Мама живет в Свердловске - Екатеринбурге, куда она из Асбеста переехала в 92-ом. Там у нее куча подруг, институтские и по работе. Она 35 лет проработала в реанимации хирург-анестезиологом. Такая твердая женщина. Молодец, очень хорошая мама. На следующей неделе я к ней слетаю.

- Сейчас афиши «Агаты Кристи» часто можно увидеть на полуострове.

- В Крым я еще при Советском Союзе приезжал. Первый раз - в середине 80-тых. Учился в Уральском политехническом институте на инженера. Летом мы работали в строительном отряде, а потом осенью уезжали в теплые края: Ялта, Алушта, Алупка или же Сочи. На полуострове горы многие облазил, часто посещал «Ласточкино гнездо» - проводил романтические вечера. Группа «Агата Кристи» образовалась в 1988 году, а летом 1989 мы уже в Крыму выступали в большом сборном концерте. Программа «Шоу в стиле детектив» называлась. Вел ее Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, Валентин Гафт - в ту пору у него выходил художественный фильм «Вор в законе». Такая сборная филармоническая солянка. Неоднократно бывали, когда Крым был частью Украины. Но я никогда не относился к гастролям в Крыму, как поездкам в другое государство. Здесь русского духа всегда предостаточно было. Что касается событий 14-ого года, то мы были одними из самых первых, кто сюда приехал выступать. И я очень радовался и переживал, чтобы переход происходил мягко, без излишнего бюрократизма, ура-патриотизма, популизма под маской которого зачастую происходят весьма неприятные вещи.

На следующий год я уже на своей машине приехал из Москвы и пол-лета здесь отдыхал. Хотел посмотреть Крым не глазами туриста, а изнутри: как люди живут, в какие магазины ходят, какие сигареты покупают. Я видел динамику перехода, видел сложности. Да, наверное, эйфория, которая изначальна была, она спала, но все же мне кажется, Крым не разочаровался в целом.

- Вы дикарем отдыхали. Интересно, Глеб (оговариваюсь. - От авт.) Самойлов разбил палатку на пляже!

- Вадим (артист мягко меня поправляет. - От авт.) Не в палатке, снимал номера в гостиницах. И ничего в этом такого нет. Я самостоятельный человек, и кроме того, что музыкант, в жизни много чего перепробовал: и навоз месил, и кирпичи клал. В стройотряде института мы же поездили по городам и весям: коровники строили, фельдшерско-акушерские пункты, дороги клали.

- Вас узнают на улицах?

- Изредка. У меня нет ярко выраженного концертного облика и внешности, как например, у Филиппа Киркорова. И если ты одеваешь на себя шапку-неузнавайку, то есть поведение соответствующее, то тебя и никто и не заметит. Да и просто отношусь - мне не докучает общение с людьми, и в любой момент могу его приостановить, если мне дискомфортно, в мягкой спокойной форме.

- Что для вас значит Россия?

- Патриотически отношусь, знаю все болячки, поэтому не сумасшедший фанат. Понимаю, что у нас далеко не все хорошо, но я поклонник России - очень люблю и мне здесь очень хорошо, где бы ни был, всегда тянет на Родину. Я же с Урала.

- Скоро 5-летие Крымской весны. Какие изменения на полуострове вы заметили?

- Все потихоньку меняется: чуть почище на улицах, исчезают старые рекламные вывески, их вытесняют современные, цвет фонарей на улицах другой. Это такие нюансы, помимо них - масштабные проекты, как Крымский мост и трасса Таврида. И это сказывается на эмоциональном состоянии городов и людей. Тонкие вещи происходят, нельзя схватить и потрогать. Когда наблюдаешь за людьми, а я люблю это делать, то в целом, ощущение, что люди стали более уверены в себе.

- На гастролях вы бываете в ДНР.

- Раз-два в год я туда приезжаю. Мы не войну ездим поддерживать, а мир. В ДНР люди страдают и до сих пор живут практически на войне. Им нужна поддержка, они отстаивают там русский мир. У людей, оказавшихся в вялотекущем затянувшимся конфликте, конечно, идет разброд и шатания внутри: - За что мы боролись?!

Но они, конечно же не сдадутся - слишком идея большая жить своими ценностями, а не теми, навязанными, нацистко-фашистскими. Бывая там, я чувствую себя нужным, что-то меня туда зовет.

"У НАС С ГЛЕБОМ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ - НАМ НЕ УЖИТЬСЯ В ОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ"

- В 2016 году вы обнародовали «В Контакте» неопубликованные записи. Ждать ли еще таких сюрпризов?

- Дело в том, что я увидел одну из таких композиций на каком-то ресурсе. Видимо, какая-утечка была со стороны Глеба или еще кого-то. Понял, что у кого-то еще есть эти записи и решил сам их выложить. Я как раз над ними работал - вот и устроил такое шоу: ряд композиций в демозаписях, потом они записывались, и люди в интернете могли наблюдать их трансформацию, как они меняются. Мне кажется, это любопытно.

- На опережение сработали. А есть что-то еще в запасе?

- Да, есть, есть. Да этот период пост-агатовский затянулся, но все происходит ровно столько, сколько должно происходить - я много крови сдал и полжизни посвятил проекту «Агата Кристи» - это все я родил со своими коллегами и партнерами. Нужно прожить все это, перепрошить себя - это реальное перерождение. Поэтому я окунаюсь в воды этих песен - переосмысливаю, что для меня это значит, для всех нас, слушателя.

И вообще мне нравится выступать, не как в шоу-бизнесе, чтобы песня покрутилась на радио, стала известной, а как встарь - ты выходишь - и люди не знают твоих песен. Ты должен так сделать, так спеть, такие слова подобрать, с такой интонацией исполнить, чтобы сердце человека затронуть, и еще лучше - все клетки. Это нормальная трубадурская ситуация. Мы собственно из категории менестрелей. Как трубадуры в средние века: пришли на площадь, спели, что-то такое сделали и быстрее удрали, чтобы не посадили. Бродячий артист - это нормально для человека нашего поля, который поет про правду жизни. Рок-н-рольщики все такие, за редким исключением.

- Судя по всему, вы дисциплинированный и организованный человек. А как же ваши бунтарско-хулиганские тексты, тот же «дворник - жопа с метлой»?

- Уже много лет прошло. Основную часть своей юности я совершал те же ошибки, что и другие рок-н-рольщики. Да и «дворник - жопа с метлой» - это текст Глеба. Но и мне бунтарство симпатично, оно есть в моих сегодняшних текстах. Я его стараюсь уже смазать какой-то своей мудростью. На то он и возраст, чтобы делать выводы и отличаться в зрелые годы от себя юного.

- Поклонники лелеют надежду, что группа возродится.

- В соединении нет просто необходимости. Совместно мы все, что могли, сделали. Мы росли как люди, и выросли в то, что сейчас из себя представляем. Мы представляем достаточно разные вещи, если говорить про меня и брата, к сожалению. Третий наш соавтор и партнер Саша Козлов ушел уже давно, в 2001 году.

Что касается нас - мы достаточно разные, поскольку рок-музыка всегда транслирует индивидуальную философию. Наша философия совершено разная - практически диаметрально противоположная, поэтому нам просто не ужиться в одном коллективе. И плюс мы у нас появились какие-то личные амбиции и собственные силы, чтобы индивидуально развиваться. Поэтому в воссоединении просто нет смысла.

ЖИЗНЬ БЕЗ ШАШЛЫКА, КОТЛЕТ, ПЛЮС ЗАРЯДКА ПО-КАЗАЦКИ

- Как вы поддерживаете физическую форму?

- На тренажеры не хожу - зарядкой просто занимаюсь. Не какая-то конкретная практика, а простая зарядка на основе йоги, ушу. Последнее время мне нравится все то же самое, но в нашей славянской транскрипции. Есть такое «Любки» - боевое искусство. Казаки разведгруппы по такой методике тренировались, а мой дед - оренбургский казак. «Любки» - это все про тело, его энергетику, скульптуру. Это не просто накаченные бицепсы, а работа с телом. Боевое искусство через любовь, то есть не агрессия, нападение, а защита - мне концепция близка. Почти каждый день полтора-два часа занимаюсь, если график позволяет. Не нужно тренажеров, просто чистый пол и больше ничего.

- Питание?

- Особо за рационом не слежу, но мяса практически не ем. Не согласен, как ведется сейчас животноводство, особенно серийное производство. Бедные животные содержатся в ужасных условиях и их так убивают некрасиво, одним словом, скот и есть скот. Я отношусь очень критично и к дичи - одно дело, если это честная охота. Например, на Руси на медведя ходили с ножом. Но сейчас в России есть много малых народов, которые на своей территории живут практически натуральным хозяйством и по-другому относятся к добыче зверя, охоте. Охота, чтобы покуражиться и кого-то убить - это плохо, так же как и массовое содержание животных для совершенно безжалостного убийства. По этим причинам меня мясо и отталкивает. Отдаю предпочтение растительной пище, могу рыбу поесть, морепродукты люблю.

«УВИДЕВ ЧЕРНУЮ КОШКУ, КРЕСТИТЬСЯ НЕ БУДУ, НО НА ЗАМЕТКУ ВОЗЬМУ"

- Вадим, знаем, что вы изучаете литературу по трансерфингу.

- Читал книги Вадима Зеланда. Трансерфинг - это сложная концепция, которая весьма мне любопытна. В тоже время, жизнь человека сводится к нескольким прописным истинам - любовь, доверие, а все остальное можно достраивать всего в зависимости от среды обитания.

- Объясните, откуда же такая мощная энергетика у песен «Агаты Кристи»? «Ковер-самолет» и спустя 20 лет после написания заводит зрительные залы.

- Творческие люди, плоды деяний которых достигают резонанса с людьми, рождаются с этим. Кто-то в течение жизни сохраняет это умение, божий дар, другие же истощают. Много общаюсь с разными творческими людьми, молодыми и старыми, знаменитыми и начинающими, и давно понял, что есть талант данный человеку и возможность его транслировать, вербализировать в некие мысли. Человек настроен на некий канал Вселенной, его тело способно умело передавать какие-то правильные большие вещи, но это не означает, что его личность тоже такая же. Более того в моей жизненной практике я часто встречаю людей, у которых серьезнейший конфликт. Испытания даются ему от Бога: большой талант и маленькая личность по судьбе. И задача такого человека, в течение жизни, пройдя все мелочности и склочности и так далее, все пороки маленького человека, перерасти в нечто большее, соизмеримое с тем талантом, что ему дали. На самом деле, среди талантливых, творческих людей крайне мало счастливых, потому что это серьезнейшее испытание, и далеко не все способны его пройти.

- А вы счастливы?

- Конечно. Счастье - это когда ты начинаешь ценить возможность прожить текущий момент. Когда такое случается, начинается трансформация всей жизни, всего в ней происходящего. Мы становимся автоматически блаженными и счастливыми, духовное развитие оно в том и заключается, что когда ты все понял, то сразу случаются такие вещи, когда понимаешь, что ты ничего не знаешь, и начинаешь карабкаться на новый уровень - это путь мастера. Один мой знакомый пошутил, что если хочешь духовно развиваться, готовься все время получать по шапке.

- Вы верите в Бога?

- Да, но вера подразумевает некое отдаленное чувство, что есть, что вне тебя. Мне больше по душе понятие знание - это следующий уровень за верой, когда ты знаешь, из чего она состоит: существует высший смысл, цель - в каждом элементе жизни и в каждого из нас. Вера - это первый этап познания жизни, космоса, а знание - следующий. Мне повезло, что я с этим знанием, которое при многих обстоятельствах выручало, позже распознал, что это такое. Знание всегда приходит за надеждой и верой - к нему нужно прийти.

- Есть конкретные случаи, когда знание вас спасало?

- Это большие философские категории и они консолидируются из разных проявлений жизни - их много-много, они как песчинки. Идея в том, что каждый момент содержит внутри себя определенное чудо, мы просто не сразу его распознаем. Знание того, что мы биологические пузыри и просто так появились. Мы, как и вся Вселенная - результат творческого замысла нас самих. Понимание осмысленности сначала Бога, потом Вселенского разума, творческого посыла, любви и жизни пришло, когда я очень увлекался физикой и в какой-то момент понял, что Вселенная - это творческий проект. Как ты песни сочиняешь, слова собираешь, точно так же Бог задумал. Вселенная будет состоять из микрообъектов и макрообъектов, будут частицы, элементы, молекулы, появится твердое, жидкое, газообразное, светящееся. Из этих стихий будут собраны различные другие объекты - и появится новая жизнь. Это живая фантазия - понятно, что не сидел кто-то и не писал, как реферат. Процесс идет, как в природе - капля к капле - и круги расходятся. Пластичный, очень натуральный, но грандиозный процесс.

- Вадим, вы верите в приметы?

- Я не суеверный, да обращаю внимания на знаки, но не включаю страх. Черная кошка неспроста перебегает дорогу, но я не буду там трястись, креститься и ждать, когда машина проедет или другой пешеход появятся на дороге. Отчасти наша жизнь обусловлена нашими же мыслями. Уже задано, что, как минимум, мы живем на огромном небесном теле, вращающемся вокруг другого небесного тела, но внутри каждого мира у нас есть свобода наших действий - человеческая свобода.