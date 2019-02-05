Немецкий ученый извинился перед ректором крымского вуза за демарш коллег

Ректор немецкого Технического университета Ильменау (Technische Universität Ilmenau) Петер Шарфф извинился перед и.о. ректора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Андреем Фалалеевым за ультиматум, предъявленный коллегами.

Напомним, немецкая сторона отменила свое участие в Пятой встрече руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций, которая проходит с 4 по 6 февраля в Казани. Ученые потребовали исключить Фалалеева из списка участников. Мол, Германия не признает российский Крым и не желает видеть на форуме ректора Крымского федерального университета.

- Я ожидал, что все совсем сорвется, но на немецкой стороне действительно нашлись рационально мыслящие ученые. Это, прежде всего, президент университета Ильменау, который приехал и фактически представлял немецкую делегацию здесь на саммите. Он принес извинения, объяснив, что это было официальное давление на них со стороны министерства иностранных дел. Это произошло в связи с тем, что в списке участников они увидели имя ректора КФУ. Само слово «Крым» их встревожило, потому что в этой делегации должны были присутствовать представители посольства, то есть официальные лица, а не только ректоры. Им тоже неудобно за то, что так получилось, но они вынуждены следовать официальной позиции МИДа, - сказал Фалалеев.

Он отметил, что нет смысла обижаться, поскольку есть ограничения, в которых крымские ученые вынуждены работать. По словам Фалалеева, такая ситуация произошла впервые.

- Сегодня состоялась очень конструктивная беседа, ведь все присутствующие здесь – большие профессионалы. Все стараются сделать гибкую программу, которая позволила бы осуществлять академическую мобильность, получать образование в другой стране. Это необходимо, чтобы улучшался культурный уровень, расширялся кругозор. Не было тогда бы этих санкций. Все считают, что подобные ограничения ученых и образования в общении приведет только к отрицательным результатам, – добавил и. о. ректора КФУ.

Также врио ректора подчеркнул, что в казанском вузе не ожидали такой реакции от Германии на участие представителя КФУ во встрече:

- Я считаю, что у них работает один из лучших в стране российско-немецкий центр. Для них это было шоком, что сюда вдруг не смогли приехать профессора.

Фалалеев добавил, что обязательно приедет в казанский вуз еще раз.

Ранее от МИД РФ поступила информация, что Германия отменила участие руководителей образовательных и научно-исследовательских организаций только по той причине, что на форум захотел приехать исполняющий обязанности ректора КФУ. В МИДе отметили, что таким образом немецкая сторона, вероятно, хочет исключить жителей Крыма и Севастополя из двусторонних программ сотрудничества.

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