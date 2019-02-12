Обещание Тимошенко вернуть Крым в состав Украины назвали наглостью

Крымский депутат, председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель назвал заявление Юлии Тимошенко о намерении вернуть Крым в состав Украины очередной наглостью.

Лидер украинской партии «Батькивщина», напомним, заявила, что случае победы на выборах президента на Украине она вернет Крым и призовет Россию к ответственности.

- Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна, - сказала Тимошенко.

- К беспредельной наглости наших соседей-политиков Украины мы уже привыкли. – заявил КП-Крым Юрий Гемпель. - Во-первых, подобные заявления уже не удивляют. Но хотелось бы напомнить и Юлии Тимошенко, и всем людям, кто до сих пор мечтает о возвращении Крыма, что полуостров навсегда вошел в состав Российской Федерации. И самое главное – это было волеизъявление крымчан, которые пришли на референдум и отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав РФ. Во-вторых, пусть украинские политики разбираются со своими проблемами на Украине, а не лезут в Российскую Федерацию.

Также политик выразил уверенность, что мировое сообщество вынуждено признать Крым неотъемлемой частью РФ.

- Проект «Народная дипломатия», который мы делаем уже четыре года, дает свои результаты. В Европе обычные граждане на сегодняшний день воспринимают Крым как российскую территорию. Это движение нарастает, и я думаю, что политики Европы будут вынуждены считаться с мнением народа. Тем более, я сейчас отслеживаю, что происходит с политиками в европейских странах. Они понимают, что возврата Крыма в состав Украины не будет, - добавил Гемпель.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла уверен, что кандидат в президенты в очередной раз пустословит, и это понимают все:

- Госпожа Тимошенко известна тем, что слова для нее ничего не значат, и она дает любые обещания и подписывает любые договора, когда ей выгодно, и отказывается от всего, когда наоборот. Это полностью относится и к нынешнему заявлению, - сказал эксперт "Комсомольской правде - Крым". - Более того, то, что это пустословие понимают все: кандидаты, повторяющие их, избиратели, слушающие их, эксперты, изучающие их. Бедная страна, уничтожившая сама себя и не имеющая надежды, хватается за ложь, лишь бы не видеть правды - будущего без России у нее нет. А Крым в России навсегда.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке.

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