2019-02-13T19:51:41+03:00
Общество

Самые успешные и мужественные мужчины Крыма 2019: Артисты

Голосование продлится до 25 февраля
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Голосуем за лучших!Голосуем за лучших!
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"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Редакция отобрала свой перечень претендентов на звание самого мужественного и успешного крымчанина из числа известных в медиа персон, но вы можете предложить и своих кандидатов! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Победителей выбираем в семи номинациях. Проголосовать в других:

Депутаты

Чиновники

Силовики

Спортсмены

Бизнесмены и управленцы

Журналисты, пиарщики и блогеры

Итоги подводим 25 февраля в 16.00.

Призы от наших партнеров:

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПАРК МИНИАТЮР

В Бахчисарайском парке миниатюр Вы увидите 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25 и будете понимать, с чего начать знакомство с Крымом. А для детей более 300 любимых мультипликационных героев в натуральную величину с зоной детских развлечений и фудкортом, а также большой и красивый настоящий зоопарк для всей семьи, где животных можно кормить. Это самый большой парк миниатюр в Крыму.

Наш адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4.

Телефон для справок +79780000745.

Дополнительную информацию смотрите на нашем официальном сайте minibah.ru

Все крымские достопримечательности - в одном месте! Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Все крымские достопримечательности - в одном месте! Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

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ИСТОЧНИК KP.RU

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