"У него обе ноги были поломаны": 34-летний житель Судака спас туриста, упавшего с 15-метровой скалы в море

ВСЕ БОЯЛИСЬ СПУСТИТЬСЯ ВНИЗ ПО СКОЛЬЗКИМ КАМНЯМ И ПОКАЛЕЧИТЬСЯ

ЧП случилось в поселке Новый Свет, который находится в пяти километрах от Судака.

- Шел мелкий дождик, но мне надоело сидеть в четырех стенах, взял с собой трехлетнего племянника и пошел подышать свежим воздухом, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» 34-летний Роман Коваль. - На набережной к нам подбежал парень, турист как я понял, и стал сбивчиво объяснять, что на тропе Голицына мужчина сорвался со скалы на камни. Уже полчаса прошло, но нет смельчаков чтобы спуститься вниз и помочь.

Роман посадил племянника в свою машину, благо припарковался неподалеку, и отвез его домой. Вернулся на набережную, взял буксировочную ленту и через несколько минут оказался на туристической тропе.

Там, у грота Шаляпина, стояла толпа. Человек десять не меньше. Все смотрели вниз, где в камнях, среди морских волн, кто-то громко вопил:

- Спасите!

Люди не знали как помочь: 15-метровая отвесная скала, да еще плюс идет дождь. Камни мокрые - поскользнешься и покалечишься в два счета.

"ВСЕ НА АВТОМАТЕ: ПРОСТО ВИЖУ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА ПОМОЩЬ И ПОМОГАЮ"

Роман не стал терять время и кинулся на выручку.

- Мужчина был по шею в воде, из последних сил держался за камень: разжал бы руки и его унесло бы в море, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Роман. - А там выступ, как балкон, и к пострадавшему мне пришлось пробираться с другого края обрыва. Сверху мне кинули трос с привязанным спасательным кругом. Я этот круг накинул тонущему под мышки и кое-как вытащил его из воды на скалу: тяжелый мужик оказался, плотный, килограммов сто - не меньше. Сам он не мог подняться, хоть и был в сознании. Уже позже стало известно, что у него обе ноги поломаны, сильно повреждена голова, и что он много крови потерял.

ЧП случилось на тропе Голицына. Фото: личный архив героя публикации.

Затем Роман снова вскарабкался наверх, передал конец троса стоявшим на тропе, а сам снова вернулся к пострадавшему.

Общими усилиями начали его потихоньку поднимать - выше и выше. Тут приехали сотрудники МЧС, спустились на веревках вниз.

- Я помог им забинтовать спасенного, и нас всех подняли наверх, - припомнил детали житель Судака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/691669" frameborder="0"></iframe> В окрестностях Судака с 15-метровой скалы упал человек.Мужчину поднял наверх с помощью альпинистской оснастки. Видео: Роман Коваль! другой источник

Роман не торопился уходить с места ЧП - помог донести спасенного до «Скорой помощи», которая отвезла его в местную больницу.

- Хотел проведать пострадавшего, но не пустили в палату. Хирург сказал, что у него серьезные травмы головы, конечностей и сильное переохлаждение. На выздоровление потребуется немало времени, - в голосе Романа явно проступили нотки сожаления.

Сотрудники МЧС использовали для спасения альпинистскую оснастку. Фото: личный архив героя публикации

Почему же случилось несчастье?

- Туристы мне рассказали, что упавший не местный, приехал в поселок на подработку. Возле грота Шаляпина он решил обойти лужу на дорожке, залез на бордюр, поскользнулся и упал в море, а что было дальше я уже рассказал, - объясняет Роман. - На этом месте самая высокая точка на тропе и несчастья здесь регулярно случаются.

Выяснилось, что Роман - спасатель со стажем.

- Лет 20 тому назад, на тропе, чуть подальше от грота Шаляпина, сорвался со скалы парень, сильно ударился головой об камни, потерял сознание и ушел на дно. Вытащил я его - все обошлось. Я тогда еще в школе учился, - говорит мужчина. - У меня все на автомате происходит, само по себе: просто вижу, что человеку нужна помощь и помогаю. Когда-то в школе я занимался скалолазанием, сам - местный, вырос на этих скалах.

Как же не попасть в беду на прогулке по горам?

- Удобная обувь, трезвое состояние и не испытывать судьбу лишний раз - будьте осторожны, - делится секретами безопасного отдыха герой.

ЧП случилось вначале января, а на днях герою вручили за мужественный поступок почетную грамоту.

- Благодаря Роману спасена жизнь человека. Он не растерялся и действовал решительно и грамотно, что позволило избежать трагедии, - адресовал ему слова похвалы министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.