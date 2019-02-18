"Тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой": Из крымских школ могут убрать учебник по истории полуострова

В Крыму разгорелся скандал из-за выхода нового учебного пособия по истории полуострова. Речь идет об издании "История Крыма. 10 класс". Учебное пособие для общеобразовательных организаций, тираж которого составил чуть более 11 тысяч экземпляров, уже поступило в школы и библиотеки полуострова.

- В этом учебнике есть целая глава в разделе о Великой Отечественной войне, в которой приводятся какие-то сомнительные рассказы о якобы массовой лояльности крымских татар к оккупантам, - заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. - История нашего государства соткана из многочисленных спорных событий. И вопросы предательства - это не позор какой-то нации, это личное ничтожество тех граждан, которые добровольно перешли на службу к фашистам.

Возмущение вызвали фразы из пособия о том, что, к примеру, часть крымских татар «встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином», «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали. Среди татар разжигали религиозно-националистические чувства», «общая численность крымскотатарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек».

Совет крымских татар пришел к выводу, что в пособии содержится «пропаганда ксенофобии, оправдывается факт депортации российских народов, тем самым разрушается межнациональное согласие в Крыму». И не раскрыты другие исторические, документально подтвержденные факты о весомом вкладе крымскотатарского народа в победу в войне.

Члены Совета сейчас требуют изъять учебник из школ и библиотек, а автора статьи принести извинения.

- Лично у меня вызывает удивление требования изъять…, принести извинения. Кто и кому должен приносить извинения? Это просто эмоции, которые захлестывают разум, - считает Александр Форманчук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, являющийся одним из соавторов учебного пособия. - Безусловно, тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой. Но обойти тему коллаборационизма, совсем ее замолчать просто невозможно. Фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. Полагаем, что мы выдержали все рамки профессиональной исторической этики.

По его словам, к сожалению, часть крымских татар очень болезненно реагирует на эту тему.

- Но авторы не обвиняют крымскотатарский народ, - подчеркивает он. - Коллаборационизм был присущ отдельным представителям многих народов, в том числе и русского, армянского, болгарского и других.

Пока что скандальным пособием по истории пользоваться в школах не будут. К такому мнению пришли члены заседания в Совете министров РК, которое прошло 18 февраля.

- Пока что этим учебником в школах пользоваться не будут. Либо сделаем просто методические рекомендации для учителей по преподаванию темы или же параграфы будут переработаны. Решение по этому вопросу еще не принято, - сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

МНЕНИЕ

Школьные учебники - не место для таких серьезных тем.

- Я весьма сожалею, что мои коллеги, не учли одно обстоятельство, была допущена серьезная методологическая ошибка, - полагает крымский историк Андрей Мальгин, чьи исследования были использованы в учебном пособии. - Что касается литературы детской, особенно учебной, то это не место для столь дискуссионных и конфликтогенных тем. Не может молодой человек 16-18 лет разобраться в проблеме коллаборационизма, его реального размаха, ответственности за него и т.д. по этой проблеме до сих пор ломают копья представители гораздо более старших поколений и обладатели гораздо больших знаний. Место этому - в научных изданиях, на страницах общественно-политических изданий, предназначенных для взрослых людей, имеющих определенный жизненный опыт.

Он говорит, что «нельзя до бесконечности топтаться по больным мозолям друг друга».

- По теме коллаборационизма в основном всe сказано и написано, опубликованы все основные документы, высказаны и оспорены все мнения (при этом, что характерно, все остались при своeм), ничего нового в ближайшей перспективе сказать здесь не удастся. Пора спокойно положить это дело на архивную полку и заняться вещами более интересными и более полезными для нашего общего дома, - считает Мальгин.

СПРАВКА-КП

В период с 1941 по 1944 годы из Крыма депортировали более 183 тысяч крымских татар. Еще 17 000 выселенных человек - это немцы, греки, болгары, армяне, итальянцы. Их обвинили в сотрудничестве с немцами и переселили в Среднюю Азию. 21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

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