В Крыму: «Приватбанк» рано празднует победу нал Россией в Гаагском суде

«Приватбанк» празднует победу над Россией в Гаагском суде, который вынес решение по иску украинского банка в связи с потерей имущества на полуострове.

На официальном сайте «Приватбанка» говорится о том, что Гаагский суд имеет юрисдикцию против РФ в отношении требований «Приватбанка».

Россия якобы нарушила обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций. Суд выдвинул обвинение в отношении России в том, что страна незаконно экспроприировала активы «Приватбанка» в Крыму. Следовательно, «Приватбанк» имеет право на возмещение в полном объеме за экспроприацию.

В свою очередь, «Приватбанк» рассчитывает получить с РФ 1 миллиард долларов в качестве возмещения.

- Данные претензии безосновательны, исходя из того, сколько обманутых крымчан имели вклады в «Приватбанке» и не вернули свои деньги. Накопления жителям полуострова компенсировал Фонд защиты вкладчиков в лице Российской Федерации, - прокомментировал «Комсомольской правде - Крым» депутат Госсовета РК Владислав Ганжара. – Сумма точно превышает миллиард долларов, если мы говорим об украинских банках. А мы знаем, что основным местом хранения денег крымчан как раз и был «Приватбанк».

Эксперт добавил, что если все крымчане, которые пострадали от действий «Приватбанка» подали бы иски в различные международные структуры, то по убеждению специалиста, украинский банк должен был компенсировать крымчанам вложенные денежные средства. Но это было компенсировано за счет средств Российской Федерации.

- На вкладах крымчан «Приватбанк» как раз неплохо подзаработал, поэтому, какое бы решение не было вынесено, оно не должно исполняться нашей страной, потому что действительно сотни тысяч граждан РФ, проживающих в Крыму, пострадали от незаконных действий «Приватбанка», который отказывался возвращать вклады крымчанам.

Напомним, Госсовет Крыма принял решение национализировать имущество «Приватбанка», находящееся на территории полуострова 3 сентября 2014 года.