2019-02-19T08:53:35+03:00
Досуг

Флешмобы, праздничные концерты и выставка военной техники: Как в Крыму отметят День защитника Отечества

23 февраля в Симферополе, Феодосии, Евпатории пройдут фотовыставки и выступления военнослужащих [обновляется]
Александра КОРШУНОВА
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В крымской столице 23 февраля в 10.30 начнутся показательные выступления военнослужащихВ крымской столице 23 февраля в 10.30 начнутся показательные выступления военнослужащихФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Уже в эту субботу, 23 февраля, в Крыму будут отмечать праздник День защитника Отечества. Во многих городах полуострова пройдут праздничные концерты, флешмобы и выставка военной техники.

Симферополь

В крымской столице 22 февраля в 10.30 состоится открытие фотовыставки и молодежный флешмоб в рамках акции «Крым.ПроГероев» (пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина).

В 11.00 пройдет торжественное собрание и концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, посвященные Дню защитника Отечества.

23 февраля в 9.00 - торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина.

Кстати, в этот день с 6.00 до 11.00 водителей просят воздержаться от поездок на автомобилях улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка.

В этот же день в 9.30 перед зданием Госсовета РК состоится праздничное мероприятие, посвященное 5-й годовщине со дня образования Сводного полка Народного ополчения РК.

А с 9.00 до 15.00 на площади Ленина пройдет выставка военной техники и вооружения.

В 10.30 начнутся показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Национальной гвардии.

Феодосия

23 февраля в 12.00 в Феодосийском доме культуры пройдет спортивный праздник «Мама, папа, я - футбольная семья».

В 13.00 в ДК «Бриз» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

А в 17.00 в Феодосийском городском доме культуры пройдет еще один праздничный концерт, посвященный 23 февраля.

Евпатория

В Евпатории День защитника Отечества начнут отмечать еще 21 февраля. В этот день в городском театре имени Пушкина в 16.00 пройдет праздничный концерт «Имею честь служить тебе, Россия».

23 февраля с 10.00 до 13.00 на мемориальном комплексе «Красная горка» состоится выставка военной техники, вооружения, элементов экипировки. Там же пройдут показательные выступления военнослужащих и организуют полевую кухню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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