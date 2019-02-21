"Любил фотографировать горы": В Крыму погиб 22-летний парень, сорвавшись со скалы

- Мама, я горы пофотографирую, сказал мне Саша, и на автобусе в семь утра уехал на Ангарский перевал, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Светлана Григорьевна, жительница Симферопольского района. - Сын не первый раз в одиночку в поход пошел, он даже зимой с ночевкой в горах оставался. В этот раз же Саша сказал, что вернется после обеда, часам к пяти. Даже еду с собой нет стал брать, только термос с чаем, фотоаппарат и кофту на смену, если при подъеме вспотеет.

Парень любил горы. Фото: семейный архив

Больше мама своего сына не видела живым.

- Мы с ним потом в 9.20 созвонились - он уже добрался до перевала. Все было хорошо, у меня даже сердце нигде не кольнуло, никаких предчувствий, - мама едва сдерживает рыдания. - Вернулась с работы, а Сашу еще дома никто не видел. В 19.20 позвонила ему, но нет связи. Через минут десять снова набрала - опять нет связи.

Светлана встревожилась не на шутку и до десяти вечера не выпускала сотовый из рук, а потом позвонила спасателям.

- Пострадавший без признаков жизни обнаружен в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг, в труднодоступном месте, - сообщила пресс-служба МЧС РК.

Тело еще не спустили вниз (на момент написания статьи. - Ред.). Может, это и вовсе не Саша?!

Молодой человек много раз один ночевал в горах. Фото: семейный архив

- Нет, Саша это. Меня попросили описать одежду - все сошлось. Сказали, что он сорвался со скалы и упал в ущелье, - выдыхает Светлана Григорьевна. - Саша любил фотографировать горы. Делал изредка и селфи - в походы ходил он один, девушки не было, вот и снимал сам себя.

Работы Саши пронизаны одиночеством. Фото: семейный архив

В соцсети на страничке парнишки красивейшие виды крымской природы и парочка собственных портретов-селфи.

Музыка довольно возрастная: Владимир Высоцкий, Виктор Цой и много гитарной музыки.

Александру осенью исполнилось бы 23 года. Фото: семейный архив

- Саша - студент географического факультета Таврической академии КФУ, - Светлана Григорьевна упорно не хочет говорить о сыне в прошедшем времени. - Не пил, не курил, учился и много времени проводил дома.

Осенью, 10 ноября, Александру исполнилось бы 23 года.