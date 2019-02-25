Определены победители фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма-2019»

Фотоконкурс "Самые мужественные и успешные мужчины Крыма-2019", который проводила "Комсомольская правда в Крыму" завершился.

Две недели вы голосовали за самых достойных в семи номинациях. Именно вы, наши читатели, определяли победителей.

На самом деле, все кто оказался в этом списке - уже "самые, самые, самые".

Ну а нам только остается поздравить победителей!

1. В номинации «Чиновники» победил заместитель главы администрации Скворцовского сельского поселения Симферопольского района Ислям Усеинов – 7 897 голосов. На втором месте заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач – у него 7 049 голосов. На третьем - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Энвер Аблаев с 3 502 голосами.

Ислям Усеинов

2. В номинации «Депутаты» одержал победу депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек - 12 653 голоса. На втором месте заместитель председателя постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности Георгий Шаповалов – 11 468 голосов. На третьем - депутат Керченского городского совета Павел Шпехт с 707 голосами.

Руслан Бальбек

3. В номинации «Артисты» лидером стал актер Крымского академического драматического театра им. Горького Александр Аккуратов – 1 184 голоса. На втором месте актер театра им.А.В.Луначарского Илья Спинов – 1 046 голосов. На третьем - студент инженерно-педагогического университета Энвер Абдуллаев. У него 847 голосов.

Александр Аккуратов

4. В номинации «Силовики» первое место досталось рядовому, служащему в специальном моторизированном полку крымской бригады войск национальной гвардии РФ Эмилю Эмирову – 70 голосов. Второе место у министра внутренних дел по Республике Крым Олега Торубарова – 49 голосов. Третье место занял участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Белогорскому району Сейран Эреджеп с 26 голосами.

Эмиль Эмиров

5. В номинации «Бизнесмены и управленцы» победил учредитель компании «Фабрика-Кухня» Антон Евдокимов – 20 508 голосов. На втором месте общественный и политический деятель Иван Кошель – 15 552 голоса. На третьем - учредитель сети магазинов «Бандит» и «Паинт шоп» Николай Казаченко - 9 890 голосов.

Антон Евдокимов

6. В номинации «Журналисты, пиарщики и блогеры» лидером стал директор по PR и GR международного аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев – 12 184 голоса. На втором месте политолог, спортсмен, общественный деятель Михаил Дихтемиров. На третьем - руководитель редакции крымского новостного портала "ИНФОРМЕР" Александр Гофман (1323 голоса).

Игорь Лаптев

7. В номинации «Спортсмены» победил руководитель Комитета по проведению соревнований Республиканской федерации футбола Крыма Денис Голайдо – 14 935 голосов. На втором месте мастер спорта международного класса по версии 3 федераций Денис Богатырев – 13 857 голосов. На третьем - мастер спорта международного класса по версии 3 федераций Хвича Хасая (1 720 голосов).